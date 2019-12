Nuovi casting sono attualmente in corso per la realizzazione della serie televisiva Tutta colpa di Freud, correlata al noto film avente nel cast Marco Giallini e altri celebri attori. Le riprese si svolgeranno prossimamente a Milano.

Sono inoltre in corso le selezioni di artisti performers per ampliare l'organico della compagnia di danza aerea Biliku, con sede in Toscana.

Tutta colpa di Freud

Per la serie televisiva dal titolo Tutta colpa di Freud, di cui abbiamo già parlato di recente, sono tuttora aperte le selezioni.

A tale proposito, sono in corso nuovi casting e la richiesta è attualmente orientata nei confronti di ambosessi tra 25 e 70 anni, che abitino a Milano e dintorni, tutti con un look di tipo raffinato, alternativo e contemporaneo.

Le riprese in questione verranno poi effettuate proprio a Milano orientativamente nei primi tre mesi del nuovo anno 2020. Si precisa che non verranno prese in considerazione le candidature di quanti hanno preso già parte a riprese della serie o che si sono proposti per i casting precedenti.

Sono inoltre del tutto esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare, entro e non oltre il prossimo 12 gennaio, i propri dati personali e di contatto, compreso il proprio domicilio abituale, allegando tre fotografie (una a mezzo busto, una a figura intera e una in primo piano), al seguente indirizzo di posta elettronica: tcdf.casting @gmail.com.

Nell'oggetto è necessario inserire l'indicazione della propria età e il proprio nome e cognome.

La compagnia di danza Biliku

Sono aperte le selezioni, da parte della compagnia di danza aerea Biliku, per la ricerca di artisti. In particolare, la richiesta è indirizzata verso performers in possesso di buone abilità nell'ambito della danza e della disciplina dei tessuti aerei. Verranno poi valutate con particolare attenzione e gradimento eventuali competenze nei settori dell'acrobatica e degli attrezzi aerei come cerchio, trapezio e simili.

I candidati devono essere maggiorenni e preferibilmente avere residenza in Toscana.

I selezionati entreranno poi a far parte della compagnia. Per proporre la propria candidatura, gli interessati sono tenuti a inviare entro il prossimo 31 dicembre dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, due fotografie (in primo piano e a figura intera) e un breve video (di durata non superiore a 2 minuti), all'indirizzo di posta elettronica biliku.casting@ gmail.com.

Le selezioni si svolgeranno poi su convocazione. È consigliabile, per ulteriori informazioni di far riferimento al sito web della compagnia.