Continua la crescita della nota azienda fondata da Giovanni Agnelli, leader nel settore automobilistico. Grazie al nuovo Contratto Sviluppo firmato con Invitalia, infatti, l'azienda darà il via a nuove assunzioni che porteranno a oltre 100 nuovi posti di lavoro in Italia. In particolare, molte risorse saranno impiegate nello stabilimento di Melfi, in Basilicata.

FCA firma il Contratto Sviluppo con Invitalia

FCA, acronimico di FIAT Chrysler Automobiles è un'azienda leader nella produzione delle automobili nata nel 2014 a seguito della fusione fra Fiat S.p.A. e il colosso americano Chrysler Group.

Tuttavia, fanno parte del gruppo i marchi Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Fiat Professional, Abarth, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram Trucks, Mopar e SRT. Secondo i dati rilevati nel 2017, l'azienda ha conseguito un fatturato annuo pari a 110,9 miliardi di euro con un utile netto di 3,5 miliardi di euro mentre nel 2018 il fatturato ha subito ancora un incremento fino a sfiorare i 110,41 miliardi di euro con un utile netto pari a 3,63 miliardi. FCA conta, inoltre, circa 198.545 dipendenti operanti in varie filiali del gruppo.

Grazie al nuovo Contratto Sviluppo siglato con Invitalia, l'azienda avrebbe messo in atto un nuovo piano di assunzioni che porterà oltre 100 posti di lavoro in Italia.

Le assunzioni dovrebbero riguardare operai e tecnici

Tuttavia, l'accordo prevede il reintegro di circa 3.458 dipendenti temporaneamente in esubero e l'assunzioni di nuove risorse che con molta probabilità saranno impiegate con la mansione di operai e addetti all'assemblaggio. Gli inserimenti, inoltre, dovrebbe riguardare varie sedi d'Italia ed in particolare l'impianto produttivo di Melfi, che richiede l'impiego di varie figure professionali come operai e tecnici.

L'azienda offre opportunità di stage per neolaureati

Attualmente, l'azienda avrebbe aperto le selezioni per le sedi di Bari, Modena, Torino e Orbassano. In particolare, si ricercano giovani laureati per le mansioni di Sviluppatori Software, Project Manager, Sviluppatore Sensori, Tecnici per il cablaggio veicolo, Specialista in Contabilità e Bilancio, Specialista in pianificazione, Specialista della produzione e Specialista in veicoli elettrici.

Inoltre, l'azienda offre ai giovani diplomati anche senza pregressa esperienza opportunità di stage garantendo una costante crescita professionale e la possibilità di avviare una brillante carriera nel Gruppo FCA. Per gli studenti che non hanno ancora concluso il corso di laurea, invece, sono previsti tirocini e project work curriculari. Gli interessati alle selezioni potranno registrarsi sul portale FCA, dove avranno la possibilità di consultare tutte le posizioni aperte ed inserire il proprio curriculum vitae. Sarà cura dell'ufficio risorse umane avviare lo screening dei cv ed avviare le selezioni.