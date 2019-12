Sono attualmente in corso le selezioni di figure varie per un cortometraggio dal titolo Last le cui riprese verranno poi effettuate a Milano. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la ricerca di attori, attrici, cantanti per la realizzazione di un musical dal titolo The Fiti.

'Last'

Sono aperte le selezioni per realizzare il cortometraggio dal titolo Last, le cui riprese verranno poi effettuate tra il 7 e il 12 gennaio del prossimo anno a Milano. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso le seguenti figure: Max, un pugile di età compresa tra 25 e 35 anni e David, un ex pugile tra 30 e 35 anni, entrambi in grado di 'tirare' di boxe.

Entrando maggiormente nello specifico, per il ruolo di David si cerca un uomo alto 1, 80, dal fisico consistente e con il classico naso da pugile. Si cerca poi un uomo di età compresa tra 55 e 65 anni per il ruolo di Rob, con fisico minuto e con tratti rudi nonché gran fumatore, e un uomo della stessa fascia di età, dal fisico asciutto, alquanto agile e scattante, con capelli ormai del tutto bianchi e zoppicante per un grosso problema al ginocchio, per il ruolo di Ronnie. Infine, si cercano queste figure: Anziano, di età compresa tra 70 e 80 anni, dal sorriso 'sdentato', Tommy, tra 30 e 40 anni, dalla statura non inferiore a 1, 75, con fisico prestante e capelli un pochino brizzolati, Celine, di età compresa tra 25 e 30 anni, alta intorno a 1, 75, bella e con un fisico slanciato, nonché magra e seducente.

Gli interessati devono inviare entro le ore 20:00 del prossimo 5 dicembre la propria candidatura, indicando dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie, il proprio curriculum artistico-professionale e un breve selftape di presentazione in lingua inglese, al seguente indirizzo di posta elettronica: lavecasting@gmail.com. Nell'oggetto della mail occorre inserire il titolo del progetto, ovvero 'Last', e il personaggio per cui ci si candida. I casting si svolgeranno poi a Milano il 6 dicembre e in tale ambito verrà particolarmente valutato il personale livello di conoscenza della lingua inglese, tenuto conto del fatto che il progetto potrebbe poi essere realizzato in tale lingua.

'Te Fiti'

Per il musical dal titolo Te Fiti, che trae ispirazione dal celebre cartone animato Oceania, sono in corso le selezioni di attori, attrici e comparse. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di nove attrici/cantanti, un attore/cantante in possesso di adeguate basi di ballo, un attore/cantante di bassa statura, un attore/cantante di corporatura considerevole, quattro percussionisti muniti di propria strumentazione. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico, a: info@morganroses.com.

Lo spettacolo verrà poi messo in scena nell'estate del 2020 e le prove (anch'esse retribuite) si terranno a Latina nel corso della prossima primavera.