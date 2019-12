Attualmente sono in corso dei Casting per la ricerca di numerose comparse per la realizzazione della nuova edizione della serie Tv dal titolo 'I bastardi di Pizzofalcone'. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di concorrenti e di protagonisti di puntata per varie trasmissioni televisive prodotte da Magnolia.

I bastardi di Pizzofalcone

Casting aperti per la nuova stagione della nota serie televisiva Rai dal titolo 'I bastardi di Pizzofalcone', con nel cast Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini e altri famosi attori.

Le prossime selezioni si terranno il 4 dicembre a Sarno, dalle ore 15 alle ore 19, presso il Piccolo Teatro 'Franz Muller', a Via G. Nunziante, 1, organizzate da Klab4 Film in accordo con la produzione Clemart Film. Nello specifico, la richiesta è attualmente indirizzata verso comparse di età compresa tra 18 e 80 anni, residenti in zona. Ai casting non devono partecipare quanti abbiano già preso parte alle più recenti selezioni per la serie.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura sono tenuti a presentarsi direttamente in base a quanto indicato, portando con sé una fotocopia della propria carta di identità o della patente, e una del codice fiscale o della propria tessera sanitaria.

Programmi tv di Magnolia

Per la casa di produzione Magnolia sono tuttora aperte le selezioni per numerosi programmi televisivi. Tra questi vi è la possibilità di prendere parte ad un nuovo game show, ma anche ad un programma di cucina nonché ad una trasmissione sulle coppie.

Rimangono inoltre tuttora aperti i casting per Bake off Italia ('Dolci in forno'), ma anche per Cortesie per gli ospiti Bed & Breakfast, andata in onda di recente per la prima volta come esperimento, ma che proseguirà con nuove edizioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Ancora aperte anche le selezioni per Cortesie per gli ospiti in versione tradizionale, per La Corrida e per Cuochi & Fiamme.

Immancabili i casting, quasi sempre in corso, per il noto programma condotto da Enrico Papi e dal titolo Guess My Age: a tale proposito si cercano di continuo concorrenti 'sconosciuti', dei quali le coppie in gara devono indovinare l'età. In tale ambito sono particolarmente graditi soggetti originali e la cui età sia difficilmente individuabile.

Infine vi sono i casting per il noto programma Rai dal titolo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo.

Attualmente per tale trasmissione la richiesta è particolarmente indirizzata nei confronti di soggetti che vogliono dichiarare il proprio amore o chiedere scusa a qualcuno o fargli una speciale sorpresa.

Per tutti i programmi indicati, gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento al sito web di Magnolia, alla sezione casting, e compilare quindi il relativo form online.