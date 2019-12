Sono attualmente aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per le riprese di una scena di un nuovo film.

Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e di circa 30 comparse per i collegamenti connessi a un programma televisivo domenicale.

Un nuovo film

Per le riprese relative alla scena di un nuovo film da girare nel prossimo mese di gennaio, Cineworld Roma cerca figure varie. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra 25 e 45 anni, in possesso di maglie e/o felpe, sciarpe, cappelli, parrucche (con i colori della bandiera italiana o azzurra), della nazionale di calcio.

Per proporre la propria candidatura occorre inviare dati personali, riferimenti di contatto e fotografie scattate indossando uno degli oggetti prima indicati, al seguente numero di telefono: 392/6724326. È consigliabile comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld.

Collegamenti televisivi

Sono tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse per effettuare vari collegamenti televisivi da numerose località italiane, che verranno poi trasmessi nell'ambito di un programma Tv domenicale.

In tale contesto verranno proposti vari capi di abbigliamento a livello di sponsorizzazione unitamente ad alcuni sketch.

Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta è indirizzata verso i seguenti ruoli attoriali: un uomo di età compresa tra 50 e 60 anni, non particolarmente alto, calvo e dall'aspetto 'buffo', una donna della stessa fascia di età, con aspetto signorile che indossi una pelliccia, una ragazza di età compresa tra 25 e 35 anni, alquanto appariscente, con capelli possibilmente molto folti e mossi e che indossi abiti colorati. Sono poi aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di circa 30 comparse, uomini e donne tra 18 e 60 anni, che dovranno stare dietro agli inviati.

Attori e attrici dovranno essere di Roma o di zone limitrofe. A tale proposito le riprese verranno effettuate nei pressi della Capitale.

Le comparse verranno utilizzate invece, suddivise in 4/5 per ogni puntata, a Aosta, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Messina e Palermo. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie e, se si propongono per ruoli attoriali, il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: spotmoda2020 @gmail.com.

I soggetti ritenuti ritenuti interessanti, a seguito di una prima valutazione online, verranno successivamente contattati.