Sono in corso le selezioni di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per riprese da effettuarsi prossimamente per alcune nuove produzioni. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un importante spettacolo teatrale tratto da una nota commedia di Oscar Wilde.

Cineworld Roma

Selezioni aperte, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per nuove produzioni. A tale proposito si cerca innanzitutto una donna di bella presenza e di età compresa tra 40 e 50 anni, per riprese da effettuarsi nella seconda metà del mese di gennaio 2020.

Si richiede assolutamente un'adeguata abilità nel tiro al piattello. Per proporre la propria candidatura occorre far riferimento al seguente numero telefonico: 338/5825420, o chiamando o inviando un sms concernente la propria disponibilità. Per riprese da effettuarsi dal 7 al 10 gennaio, sempre Cineworld cerca alcuni giocolieri. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali e di contatto, foto e curriculum, a: monica@cineworldroma. com, o inviare un sms a: 347/1872580.

L'importanza di chiamarsi Ernesto

Per il completamento del cast dello spettacolo teatrale dal titolo L'importanza di chiamarsi Ernesto, tratto dalla celebre commedia scritta da Oscar Wilde, sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso un attore e un'attrice. Entrando maggiormente nello specifico, si richiedono le seguenti caratteristiche: età preferibilmente compresa tra 20 e 45 anni, almeno un anno di esperienza in ambito recitativo a livello di palcoscenico, la frequenza di corsi di recitazione, possibilità di prendere parte alle prove settimanali che si terranno a Genova (di giovedì i orario serale per almeno tre ore). Gli interessati a candidarsi devono inviare quanto prima, e comunque entro e non oltre il prossimo 8 gennaio, i propri dati personali e di contatto, unitamente alla indicazione di data e luogo di nascita, grado di istruzione, una fototessera, una fotografia a figura intera in primo piano, il proprio curriculum artistico-professionale (di lunghezza non superiore a 10 righe), al seguente indirizzo di posta elettronica: vsilvana177 @gmail.com.

A una pre-selezione correlata alla documentazione inoltrata seguirà un colloquio (esclusivamente su convocazione) che si svolgerà sabato 11 gennaio 2020 a Genova, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Quanti sono impossibilitati per tale data, possono aggiungere alla documentazipne connessa alla candidatura un self-tape con un pezzo a libera scelta recitato a memoria.