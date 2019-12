L'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di Genova ha indetto un nuovo bando pubblico volto all'assunzione di 274 unità di personale da inserire nel ruolo di Operatore Socio Sanitario (Cat. B, livello economico Senior) a tempo indeterminato. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 20 gennaio 2020.

I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

ASL1, 19 posti di cui: 5 posti riservati prioritariamente ai volontari FF.AA;

ASL2, 52 posti di cui: 16 posti riservati prioritariamente ai volontari FF.AA;

ASL4, 15 posti di cui: 5 posti riservati ai volontari FF.AA e 4 posti al personale interno;

Area metropolitana di Genova, 188 posti di cui: 50 posti riservati ai volontari FF.AA e 14 posti riservati al personale interno.

I candidati, pertanto, dovranno indicare nella domanda di partecipazione per quale Area Territoriale intendono concorrere ai fini dell’assegnazione.

Cercasi Oss, i requisiti per presentare la domanda

Il candidato al ruolo di Operatore Socio Sanitario deve essere in possesso di un diploma d'istruzione secondaria di primo grado (licenza media) e di un attestato di qualifica di Oss. Oltre a ciò, è necessario possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, l'idoneità fisica all’impiego e la maggiore età.Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando il form presente nel sito ufficiale concorsi-alisa.regione.liguria.it, entro e non oltre le 12:00 di lunedì 20 gennaio 2020.

Alla domanda in formato elettronico dovranno essere allegate le copie scansionate, pena l'esclusione, dei seguenti documenti: documento d'identità in corso di validità; domanda compilata e sottoscritta; ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro € 10,00 con causale “partecipazione concorso unificato Oss” da effettuare a favore della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia agenzia n.6 Genova, tramite versamento Iban IT91G0617501406000002451690.

Concorso Oss, una prova pratica e una orale

L'Azienda Ligure Sanitaria si riserva la possibilità di sottoporre i candidati a una prova preselettiva nel caso in cui arrivasse un numero di domande superiore alle attese.

La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie: capacità logiche e di ragionamento e sulle capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazioni operative tipiche della professione; conoscenze di base nelle materie di studio proprie della qualifica e sull’organizzazione del Servizio Sanitario della Regione Liguria.

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova pratica e in una prova orale e saranno volte all'accertamento delle conoscenze del candidato nelle seguenti materie: