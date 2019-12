Le prove preselettive relative al concorso Ripam-Mibac per 1052 nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con profilo di assistenti alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali si svolgeranno alla Nuova Fiera di Roma, ingresso Est, da mercoledì 8 gennaio a lunedì 20 gennaio 2020. Questo è quanto si può leggere sulla pagina web istituzionale del Ripam.

Le prove d'esame saranno suddivise in due turni: il primo si svolgerà alle ore 8:30 di mattina e il secondo alle 14:30 di pomeriggio.

Queste ultime si svolgeranno simultaneamente in quattro padiglioni (1, 3, 4, 5), mentre il padiglione 2 sarà a disposizione di tutti i candidati, in attesa di accedere ai varchi d'ingresso. Inoltre, quest'ultimo sarà anche dotato di un servizio guardaroba al costo di 2 euro.

Il calendario della prova preselettiva

Come già anticipato, i candidati dovranno sostenere la prova nella capitale d'Italia e sono invitati a presentarsi secondo l'ordine alfabetico a partire dalla lettera Q che è stata estratta dalla commissione d'esame.

Inoltre, sarà possibile visionare il calendario con la ripartizione analitica sul sito Ripam, così da poter conoscere la data e l'orario in cui dovranno sostenere la prova scritta.

I partecipanti dovranno recarsi nel padiglione assegnato, muniti di valido documento di riconoscimento, della ricevuta di prenotazione rilasciata dal sistema durante la compilazione della domanda online, il modulo di autocertificazione e una penna di colore nero. Questi ultimi dovranno anche firmare un modulo in cui attesteranno sotto la propria responsabilità che quanto detto in fase di compilazione della domanda sul sito Step-One 2019 corrisponde al vero. Inoltre, i candidati dovranno sempre consultare la pagina web istituzionale per ogni altra comunicazione e informazione inerente alle prove preselettive.

Modalità di svolgimento della prima prova scritta del concorso Mibac

La prima prova preselettiva del concorso Ripam-Mibac sarà un test scritto composto da 60 domande a risposta multipla. Il tempo a disposizione dei candidati è pari a 60 minuti e verranno estratte a sorte due batterie di quesiti. Quindi verranno stampate due versioni (versione A e versione B) che conteranno le stesse domande però ordinate in maniera differente. Per ogni domanda corretta il punteggio attribuito è +1 mentre sarà -0,33 per ogni risposta errata. Infine verrà assegnato 0 per ogni mancata risposta.

Il portale Ripam ha poi ricordato che tutti i candidati alla fine della prova dovranno rimanere seduti e seguire tutte le indicazioni che verrano date dallo speaker per completare tutte le operazioni di consegna della prova.

Poi, solo e soltanto alla fine di tutto il procedimento, i partecipanti saranno liberi di lasciare la propria postazione.