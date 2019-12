In questo periodo non mancano le opportunità professionali legate al mondo dello spettacolo. Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse per uno spot prodotto da Indiana Production e connesso alla catena di supermercati Conad.

Sono inoltre in corso le selezioni di comparse per realizzare uno spot per il lancio di una nuova serie di automobili. Le riprese dei due video verranno effettuate rispettivamente a Reggio Emilia e a Roma, in entrambi i casi nel mese di gennaio del prossimo anno.

Uno spot per la Conad

Per uno spot commerciale collegato a Conad, la nota catena di supermercati, sono aperte le selezioni di attori e di comparse. Il video in questione verrà poi prodotto da Indiana Production.

Nello specifico, si ricercano attori e attrici di età compresa tra i 18 e i 50 anni e comparse maggiorenni. Le riprese saranno effettuate a Reggio Emilia intorno alla metà del prossimo mese di gennaio. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente, portando possibilmente la fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, il 17 dicembre a Rubiera (Reggio Emilia), presso la Palestra 'Backstage sport' (Via Togliatti, 5/B) dalle ore 9 alle 18,30.

Uno spot per una nuova auto

Per la realizzazione di uno spot televisivo connesso al lancio commerciale di una nuova auto di un'importante casa automobilistica si selezionano varie comparse. Le riprese verranno effettuate prossimamente a Roma, nell'arco di una sola giornata, verso la fine del mese di gennaio 2020.

In particolare, la richiesta in questione è orientata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni che devono interpretare, a livello di comparse, il ruolo del pubblico mentre l'automobile passa sulla strada. Per i candidati non sono indicate ulteriori caratteristiche. Le riprese saranno effettuate dall'alto, quindi senza primi piani, ad eccezione di un piccolo gruppo di comparse che dovranno applaudire al passaggio del veicolo. Si richiede a tutti e tutte la residenza o, quantomeno, un appoggio, nei pressi della Capitale.

Le selezioni si svolgeranno esclusivamente online, sulla base della documentazione inoltrata nell'ambito della presentazione della propria candidatura. A tale proposito, per candidarsi è necessario inviare una fotografia e il proprio recapito telefonico al seguente indirizzo di posta elettronica: castingauto2020@ gmail.com.

I soggetti ritenuti interessanti per l'attività indicata verranno successivamente contattati da parte della produzione per la conferma e per fornire ulteriori dettagli e informazioni in relazione alle riprese.