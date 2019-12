Secondo l'avviso ufficiale reso noto nelle settimane precedenti, entro il 31 gennaio 2020 verranno effettuate le prove preselettive relative ai Concorsi Pubblici indetti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Inail e Inl.

In questa fase i partecipanti saranno chiamati a rispondere ad una serie di domande a risposta multipla relative a specifiche materie indicate nei rispettivi bandi di concorso, in un tempo massimo di sessanta minuti.

Diario della prova preselettiva del Mibac

Le prove preselettive del concorso del Ministero dei Beni Culturali avranno luogo a Roma dall'8 al 20 gennaio 2020.

Si svolgeranno presso la Nuova Fiera di Roma, accedendo dall'ingresso est, secondo l'ordine alfabetico reso noto sul sito web del Mibac.

I primi a sostenere la prova saranno i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera Q.

La prova consisterà in un questionario formato da domande a risposta multipla, che il candidato dovrà completare in un'ora, consistente in:

Quesiti attitudinali per testare la capacità logico deduttiva, logico matematica e critico verbale.

Quesiti per la verifica delle conoscenze in tema di diritto del patrimonio culturale, patrimonio culturale e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per ogni risposta corretta, a ciascun candidato sarà assegnato un punto; al contrario invece, sarà scalato un punteggio pari a 0,33 per ogni risposta sbagliata.

In caso di risposta mancata o di risposte multiple, il punteggio attribuito sarà pari a zero.

Preselezione del concorso indetto al Ministero del Lavoro

Per il concorso indetto dal Ministero del Lavoro, che coinvolge anche Inail e Inl, sono state presentate ben 104.780 candidature, per 1514 posti a disposizione.

Secondo il comunicato reso noto sui siti ufficiali nelle settimane precedenti, per lo svolgimento delle procedure di preselezione sono state assegnate al concorso in questione dieci sessioni d'esame, suddivisi in 5 giorni lavorativi.

Non si sa ancora con esattezza quando si svolgeranno le selezioni in questione: tuttavia, considerando che fino al 20 gennaio la sede sarà impegnata per le preselezioni del Mibac, è probabile che le prove del concorso Ministero del Lavoro - Ispettorato Nazionale del Lavoro - Inail non avranno luogo prima del 21 gennaio 2020.

Per sapere con sicurezza le date di svolgimento delle prove, bisognerà dunque attendere il comunicato ufficiale che sarà pubblicato sul sito Formez, almeno 20 giorni prima della data stabilita per il primo giorno di preselezione, secondo quanto specificatamente stabilito nel bando di concorso.