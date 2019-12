Nel decreto n.95 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre è stato indetto un concorso pubblico per 120 assunzioni nel ruolo di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. I cittadini in possesso dei requisiti resi noti dal bando potranno avanzare la propria candidatura entro e non oltre il 2 gennaio 2020. La selezione avverrà mediante esami e valutazione dei titoli e per la partecipazione sarà richiesta la laurea. È altresì importante specificare che, come riportato dal bando, 120 posti saranno riservati al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori, nonché al ruolo direttivo ad esaurimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dodici posti al restante personale della Polizia di Stato.

Concorso pubblico Polizia di Stato: i requisiti richiesti per la candidatura

La candidatura potrà essere inoltrata entro la scadenza del 2 gennaio 2020 da tutti i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Essere in possesso di qualità morali e di condotta dall'articolo 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001;

Avere un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 30 anni;

Lauree in una delle seguenti classi: magistrali in giurisprudenza, magistrali in economia, magistrali in scienze della politica e lauree magistrali in scienze economico-aziendali.

Tutti i requisiti necessari alla partecipazione sono consultabili sull'indirizzo della Gazzetta Ufficiale nella sezione "concorsi ed esami 4 serie speciale".

La domanda di partecipazione, inoltre, dovrà essere trasmessa e compilata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta utilizzando la procedura presente nell'indirizzo della Polizia di Stato dedicata ai concorsi. Il candidato potrà accedere confermando la propria identità digitale attraverso lo Spid o attraverso la propria carta di identità elettronica. Nel caso in cui il candidato optasse per l'accesso mediante carta di identità elettronica sarà richiesta necessariamente l'installazione di un software messo a disposizione dal Ministero dell'interno.

Concorso funzionari Polizia di Stato: prove d'esame

L'esame sarà composto da una prova preselettiva, da un accertamento dell'efficienza fisica, nonché accertamenti di carattere attitudinale, prove scritte e prova orale.

L'amministrazione potrà procedere alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale, nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.