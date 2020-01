Anche negli ultimi giorni di gennaio è possibile candidarsi a dei nuovi concorsi pubblici per il ruolo di assistente sociale. I bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui rispettivi siti d'appartenenza verranno espletati presso il Comune di Patti (Sicilia); il Comune di Viareggio (Toscana) e presso il Comune di Vetralla, nella regione Lazio.

Comune di Patti: assunzione per un assistente sociale

Il Comune di Patti, in provincia di Messina ha bandito un concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo indeterminato.

Gli interessati potranno inoltrare la domanda fino al prossimo 24 febbraio scegliendo una delle seguenti modalità: tramite raccomandata, PEC o presentata direttamente all'ufficio del comune. Oltre alla domanda, deve essere allegata la tassa di € 10,00. Per quanto concerne i requisiti specifici è richiesta una laurea in Servizio sociale e politiche sociali o altri titoli equivalenti e l'iscrizione all'albo professionale. Ricordiamo che è possibile reperire il testo completo dell'avviso di concorso all'indirizzo del comune di Patti - nelle sezione 'Albo Pretorio Online - Concorsi'.

Viareggio: selezione per cinque assistenti sociali

Il Comune di Viareggio ha emanato un pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di assistente sociale. I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario il conseguimento di un diploma di laurea triennale in servizio sociale oppure altri titoli di studio afferenti, con relativa iscrizione all'albo professionale e possesso della patente B.

L'istanza di partecipazione, indirizzata al sindaco del comune, dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo comunale o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata, con in allegato la ricevuta del versamento di Euro 10,32. Per ulteriori requisiti è possibile scaricare il testo integrale del bando, selezionando la voce 'albo pretorio' presso il sito istituzionale del Comune di Viareggio.

La scadenza è fissata al 20 febbraio 2020.

Vetralla: opportunità per assistenti sociali

Nel Lazio, il Comune di Vetralla mediante procedura selettiva deve assumere quattro assistenti sociali a tempo determinato. La partecipazione al concorso richiede il possesso di un titolo di studio idoneo per suddetta professione, con iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali. Richiesto inoltre il possesso della patente di categoria B. Per quanto riguarda l'inoltro dell'istanza di ammissione, la domanda potrà essere inviata tramite raccomanda, PEC o consegnata a mano, entro il prossimo 13 febbraio 2020.

Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di concorso di € 10,33. La copia dell'intero bando è pubblicata sul portale istituzionale: comune.vetralla.vt.it- sezione 'trasparenza - bandi di concorso'.