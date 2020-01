Starbucks, nota catena di caffetterie continua la sua espansione e con il suo progetto sviluppo creerà oltre 100 posti di lavoro in Italia. L'azienda, infatti, ha recentemente aperto le assunzioni per baristi che saranno inseriti nei punti vendita di Assago, Milano e Torino. Tuttavia, in vista di nuove aperture a Roma, Milano e Torino, le assunzioni sono aperte anche per store manager e stagisti.

Il piano sviluppo di Starbucks porterà a nuove assunzioni

L'azienda fondata nel 1971 a Seattle conta oltre 19 mila punti vendita distribuiti in varie nazioni del mondo e, da qualche tempo ha deciso di avviare un piano di espansione anche in Italia.

Difatti, in stretta collaborazione con il Gruppo Percassi ha aperto la prima filiale in Italia, nel 2018 e conta circa 10 negozi distribuiti sul territorio nazionale. Ed è proprio in Italia che Starbucks ha deciso di avviare un progetto di sviluppo che porterà a oltre 100 nuove assunzioni per vari profili professionali. Il piano di crescita, infatti, prevede nuove aperture a Roma, Milano e Torino.

Assunzioni Starbucks, si ricercano baristi

In particolare, la nota catena di caffetterie ha aperto le selezioni per il profilo di barista.

Le risorse saranno inserite nei punti vendita di Assago, Milano e Torino e dovranno garantire il raggiungimento dei KPI assegnati, un orientamento al servizio e una propensione al lavoro di squadra. Inoltre, il candidato ideale, dovrà essere in possesso di un diploma di maturità, dovrà avere capacità di gestire le procedure dell' HACCP e dovrà rispettare le procedure definite da HQ. Le Offerte di lavoro in Starbucks richiedono anche un'esperienza pregressa nel medesimo settore e la conoscenza di una lingua straniera.

Tuttavia, l'azienda offre un primo periodo di formazione gratuita che servirà per migliorare le competenze sulle mansioni da svolgere.

Posti anche per store manager nei negozi di prossima apertura

Per i punti vendita di nuova apertura, invece, Starbucks apre le assunzioni per store manager che, invece, si occuperanno della gestione della caffetteria e del magazzino, del riassortimento dei prodotti e del coordinamento di tutte le attività di caffetteria.

Tuttavia, si ricercano candidati con almeno tre anni di esperienza nel settore, con ottime doti comunicative, relazionali e organizzative, una buona conoscenza della lingua inglese e un'ampia conoscenza dei KPI.

Le ricerche dell'azienda, inoltre, si concentrano su giovani diplomati che verranno inseriti in un percorso di stage e verranno affiancati da un tutor aziendale. I tirocinanti, infatti, dovranno occuparsi della preparazione di prodotti e bevande, dell'assistenza alla clientela e dell'ordine e della pulizia del punto vendita. Tutti gli interessati alle assunzioni in Starbucks potranno consultare le posizioni aperte sul sito dell'azienda, dove sarà possibile inserire il proprio curriculum vitae ed inviare la candidatura.