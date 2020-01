Euronics, nota azienda di elettronica apre le assunzioni per varie figure professionali da inserire nelle varie sedi distribuite sul territorio nazionale. Tuttavia, ricerca addetti alla vendita e magazzinieri che contribuiranno alla crescita dell'azienda e collaboreranno in stretto contatto con il responsabile del punto vendita. Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati in cerca di occupazione che desiderano avviare una carriera all'interno di una delle più importanti catene in Europa.

Assunzioni, aperte nuove opportunità di lavoro in Italia

Euronics, infatti, offre importanti percorsi formativi che contribuiranno alla crescita professionale dei propri dipendenti, dando loro la possibilità di collaborare e interagire con professionisti del settore. L'azienda, presente sul mercato da quasi mezzo secolo, si occupa della distribuzione di elettrodomestici, elettronica di consumo, prodotti di telefonia e strumentazione informatica e viene considerata una delle più grandi aziende operanti nella Grande Distribuzione Organizzata.

Fondata ad Amsterdam, Euronics è presente in 30 nazioni del mondo con oltre 11 mila punti vendita. Tuttavia, molti negozi sono anche in Italia, dove l'azienda ha deciso di espandersi investendo maggiormente sul personale.

Euronics ricerca addetti alla vendita

Difatti, ha da poco aperto le assunzioni per varie figure professionali da inserire nei vari punti vendita distribuiti sul territorio nazionale.

In particolare, Euronics è alla ricerca di addetti alla vendita che dovranno occuparsi dell'esposizione della merce, delle ordinazioni, degli aspetti organizzativi del punto vendita e dell'assistenza alla clientela. Inoltre, l'addetto alla vendita dovrà partecipare attivamente alla gestione dei problemi segnalati dai clienti e fornire loro una consulenza in fase di acquisto. Tuttavia, per la posizione si richiede un diploma di maturità, precedente esperienza nel settore della GDO e ottime doti comunicative e relazionali.

Si ricercano anche addetti al magazzino

Inoltre, il Gruppo ha aperto le selezioni per addetti al magazzino che, invece, dovranno assicurare il corretto ricevimento della merce e provvedere alla gestione delle spedizioni. Inoltre, dovranno contribuire all'organizzazione della disposizione della secondo le direttive ricevute dal punto vendita. Per tale posizione è richiesto il possesso di un diploma di maturità e ottime capacità di relazione, oltre ad una esperienza pregressa in analogo ruolo.

Tutti gli interessati alle assunzioni in Euronics potranno presentare la propria candidatura attraverso la sezione "Lavora con noi" presente nel portale del Gruppo, dove sarà possibile visualizzare tutte le posizioni aperte ed inviare il curriculum vitae.