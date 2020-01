Avviato il maxi reclutamento in Costa Crociere volto a oltre 700 assunzioni entro il 2020. A comunicarlo è la nota società crocieristica in una recente nota, la quale ha anche spiegato che la campagna di reclutamento sarà effettuata attraverso alcune giornate di selezioni e percorsi di formazione ben articolati. La copertura dei posti saranno per il personale di bordo e le ricerche sono finalizzate per le assunzioni di pasticcieri, fotografi, animatori e addetti all'accoglienza.

Previste oltre 4.500 assunzioni entro il 2022

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che sono in cerca di un'occupazione e ha una passione per il mare. La nota compagnia, infatti, mira a numerosi inserimenti a bordo delle navi. Tuttavia, stando a quanto riporta il quotidiano "La Stampa", Costa Crociere ha avviato il nuovo progetto di assunzioni anche grazie all'arrivo di due nuove ammiraglie: Costa Smeralda e Costa Toscana, due navi alimentate con gas liquefatto. I nuovi inserimenti fanno parte del piano di assunzioni Carnival Corporation che porterà all'occupazione di oltre 4.500 risorse da impiegare a bordo delle navi entro il 2022.

Costa Crociere seleziona 700 figure

Le selezioni saranno ben articolate e riguarderanno circa 380 persone che parteciperanno ad un percorso di formazione finanziato interamente dal Fondo Sociale Europeo. Mentre per altri 320 profili con esperienza sono previsti dei recruiting day che si svolgeranno a bordo delle navi e saranno finalizzati alle assunzioni dirette. La prima giornata dedicata al giorno del reclutamento, infatti, avrà luogo il 29 febbraio a bordo della Costa Smeralda a Savona e riguarderà oltre 72 persone con una pregressa esperienza.

Circa 10 saranno i responsabili dell'accoglienza, altre 13 figure per la posizione di addetti alle escursioni, 30 saranno gli animatori mentre 10 figure ricopriranno il ruolo di fotografi all'interno della nave. Inoltre, i recruiting day serviranno anche per l'assunzione di 7 pasticceri e 2 casari.

Le candidature sul sito Monster

Sempre secondo quanto scrive "La Stampa", per partecipare alle selezioni occorre registrarsi sul sito Monster, dove sarà possibile visualizzare le Offerte di lavoro ed inviare la propria candidatura.

Dopo aver superato la fase di preselezione, i candidati verranno contattati ed invitati a partecipare ai recruiting day organizzati da Costa Crociere. Tuttavia, i candidati avranno la possibilità di visitare la nave, di effettuare vari colloqui e avviare stage sulla base delle mansioni che si andranno a svolgere.

Particolare soddisfazione è arrivata dalla Direttrice della Flotta di Costa Crociere Antonella Varbaro che ha aggiunto: "Nel 2020 offriremo tantissime opportunità lavorative a tutti coloro che vogliono salpare alla volta di una nuova avventura, a bordo di una delle principali realtà in Italia e in Europa".