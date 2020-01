Nel corso della giornata di giovedì 23 gennaio, sul sito ufficiale della Formez è stata pubblicata la sostituzione degli elenchi dei candidati idonei del profilo D del concorso Ripam della Regione Campania. Questa rettifica si è resa necessaria in seguito ad ulteriori verifiche effettuate sulle operazioni di correzione della prova preselettiva.

Il giorno successivo, venerdì 24 gennaio, è stato invece diramato il calendario delle prove scritte sempre inerenti i candidati per la categoria D.

Concorso Ripam: il calendario delle prove scritte della categoria D

La pagina web "riqualificazioni.Formez" ha comunicato che le prove scritte della categoria D del Corso-concorso per il reclutamento di 950 unità di personale da inquadrare in diversi profili si terranno a partire dal 10 febbraio. La sede prescelta è il Palapartenope, Via Corrado Barbagallo, n. 115 di Napoli. Attualmente, dunque, è disponibile il calendario relativo ai cinque profili concorsuali rientranti nella sezione D.

La prima data utile è quella del 10 febbraio alle ore 8:30 e rivolta ai candidati al profilo professionale TCD/CAM.

L'11 febbraio (sempre alla stessa ora) sarà la volta del profilo professionale AMD/CAM. Il 12 febbraio, invece, coloro che appartengono al profilo CFD/CAM dovranno sostenere la prova scritta dalle ore 14:30.

L'ultima giornata utile sarà quella del 13 febbraio, quando alle ore 8:30 sarà il turno dei candidati del profilo VGD/CAM, mentre alle ore 14:30 dovranno presentarsi in loco gli appartenenti alla categoria professionale SAD/CAM.

La pubblicazione sul sito della Formez ha valore di notifica.

I dettagli della prova scritta

La prova scritta verterà su un test di 60 domande a risposta multipla. Le prove si svolgeranno secondo quanto stabilito dall'art. 7 del bando. I candidati avranno a disposizione 90 minuti per completare l'esame. Lo scritto si supera ottenendo un punteggio minimo di 21/30. Ad ogni risposta corretta verranno attribuiti 0,50 punti, mentre quelle mancanti o per le quali sono state indicate due o più opzioni avranno un valore di 0 punti.

Attenzione, invece, alle risposte errate, per le quali si prevede una decurtazione di 0,15 punti per ogni errore. I candidati che supereranno la prova scritta avranno accesso alla fase di formazione e rafforzamento della durata di 10 mesi. Il tirocinio sarà retribuito con una borsa di studio pari a 1.000 euro lordi mensili.

Si ricorda che sarà possibile scegliere se effettuare il tirocinio presso gli enti della Regione o gli enti comunali. Questa fase consta di una frequenza obbligatoria e di una valutazione conclusiva. La prova finale del concorso sarà il colloquio orale.