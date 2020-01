La AOU di Cagliari ha indetto sei nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 121 unità di personale da impiegare in vari profili professionali. Il primo bando riguarda l'assunzione di 9 unità di personale da inserire nel ruolo di dirigente medico, disciplina neonatologia; il secondo bando è destinato all'inserimento di 11 unità di personale da impiegare nel ruolo di dirigente medico, disciplina medicina legale; il terzo bando è rivolto all'inserimento di 37 risorse da impiegare nel ruolo di collaboratore amministrativo professionale (Cat D); il quarto bando interessa l'introduzione di 28 risorse da inserire nel ruolo di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario (Cat D); il quinto bando fa riferimento all'inserimento di 10 unità di personale da inserire nel ruolo di collaboratore professionale sanitario, logopedista (Cat D); il sesto bando è volto all'assunzione di 26 unità di personale da inserire nel ruolo di operatore tecnico specializzato, autista ambulanza (Cat Bs).

Bandi AOU, domande di ammissione

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso il sito web aoucagliari.iscrizioneconcorsi.it entro e non oltre lunedì 27 gennaio 2020 (scadenza univoca per tutti i sei bandi).

Alle domande di ammissione occorrerà allegare, attraverso upload, i seguenti documenti:

copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;

curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo;

un elenco in carta semplice, delle pubblicazioni, dei titoli e dei documenti presentati;

l'eventuale certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che indichi l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali;

eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di riserva dei volontari delle forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte.

Inoltre, i candidati dovranno allegare la ricevuta attestante il versamento della tassa di ammissione al concorso pari a 9,00 euro (nove/00 euro), da effettuare a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Servizio Tesoreria, codice IBAN: IT27Q0101504800000070277219 - indicando nella causale del versamento "concorso pubblico, per titoli ed esami, per n° X posti di XX bando a cui si fa riferimento XX".

Prove concorsuali

Le materie relative alle prove d’esame dei concorsi sono riportate sui singoli bandi di selezione, pubblicati per estratto sulla GU IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n° 102 del 27 dicembre 2019.

Le prove d’esame saranno le seguenti:

prova scritta : relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; prova pratica : verterà sull'accertamento della conoscenza, da parte del candidato, di tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la stessa dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

: verterà sull'accertamento della conoscenza, da parte del candidato, di tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la stessa dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; prova orale: verterà su argomenti scelti dalla commissione sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, ovvero sulle materie oggetto della prova scritta e/o della prova pratica.

Tutti coloro che sono interessati a concorrere per uno dei posti messi a concorso sono invitati a consultare i bandi presenti in Gazzetta Ufficiale e nel sito ufficiale dell’Azienda Ospedaliero Università di Cagliari, al fine di conoscere nel dettaglio i requisiti specifici che variano in base al profilo al quale si concorre.