Abbiamo selezionato due Concorsi Pubblici in provincia di Napoli per la professione di assistente sociale. I bandi con scadenza fino al prossimo 8 febbraio sono stati pubblicati dal Comune di Pozzuoli e il Comune di Portici. A seconda della selezione i vincitori dei concorsi potranno essere assunti anche con contratto a tempo indeterminato. A seguire, le info e requisiti.

Pozzuoli: concorso per quattro assistenti sociali

Il Comune di Pozzuoli ha emanato un concorso per il conferimento di quattro posti nella professione di assistente sociale, con contratto a tempo indeterminato.

Sono idonei alla partecipazione al concorso: i cittadini italiani o dell'Unione Europea che non siano stati dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione e in possesso di una Laurea triennale o specialistica in servizio sociale o altri titoli afferenti con relativa iscrizione all'albo professionale. Ricordiamo che i candidati devono presentare la domanda di ammissione, entro il giorno 3 febbraio 2020 mediante l'utilizzo di una posta elettronica certificata. All'istanza deve essere corredata tutta la documentazione che riguarda la copia di un documento; il titolo di studio richiesto; la certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale e il curriculum professionale.

Prova preselettiva

L'amministrazione si riserva di espletare una prova preselettiva qualora il numero delle istanze pervenute è superiore alle 400 unità. Il bando completo è pubblicato, nel sito del Comune di Pozzuoli - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Portici: assunzione per sette assistenti sociali

Sempre in provincia di Napoli, il Comune di Portici ha promosso due bandi di concorso per l'assunzione di sette assistenti sociali a tempo pieno e determinato. Le assunzioni riguardano due distinte fonti di finanziamento: 4 posti sul Fondo per la Lotta alla Povertà e tre posti sul Fondo Sociale Europeo. Per quanto riguarda la presentazione delle domande, le scadenze sono fissate al 5 febbraio (lotta alla povertà) e al prossimo 8 febbraio 2020 (fondo europeo). Tutti gli interessati possono inoltrare le stesse istanze secondo uno dei seguenti modi: a mezzo raccomandata o tramite PEC.

Requisiti specifici

Oltre ai requisiti generali e titolo di studio appropriato all'iscrizione presso l'albo professionale degli assistenti sociali, i partecipanti per entrambe le procedure concorsuali devono aver maturato una pregressa esperienza lavorativa, per attività inerenti presso pubbliche amministrazioni, cooperative sociali o enti del terzo settore, per almeno 24 mesi. I rispettivi incarichi avranno valenza fino al prossimo 31 dicembre 2020. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo completo dei concorso, nel sito: comune.portici.na.it.