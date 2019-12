Con scadenza fino al 23 gennaio prossimo è possibile inoltrare la propria candidatura per l'assunzione di due psicologi e cinque assistenti sociali. I Concorsi Pubblici sono stati promossi dal Comune di Catanzaro e i vincitori dei rispettivi bandi saranno collocati in posti di organico di categoria 'D', cui compete il trattamento economico iniziale previsto dal C.C.N.L. Gli interessati alle rispettive selezioni pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione solo per via telematica attraverso l’utilizzo del form on line, sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: comune.catanzaro.it, selezionando la voce ' bandi di concorsi', previa registrazione al sistema.

Ricordiamo che è prevista la tassa di concorso di € 10,00. Per quanto concerne i requisiti specifici, i candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

Psicologo

Diploma di laurea in Psicologia appartenente alla classe delle Lauree Magistrali LM-51;

Oppure, Lauree Specialistiche LS 58/S (precedente ordinamento universitario);

Altri titoli equivalenti.

Assistente sociale

Iscrizione ad un qualunque Albo Regionale italiano dell’ordine degli Assistenti Sociali;

Diploma di Laurea triennale;

Oppure, Diploma di Laurea Specialistica;

Altre lauree ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione.

Preselezione e prove d'esame

Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 30 (psicologi) e 50 (assistenti sociali), si terrà una prova preselettiva consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla tesa ad accertare i requisiti psico-attitudinali e professionali dei partecipanti.

Le prove di esame, invece consistono in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sui seguenti argomenti:

Psicologo

Ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle competenze dell’ente locale in materia sociale;

Quadro normativo nazionale e regionale di riferimento delle politiche sociali degli Enti Locali,

Programmazione e progettazione nei sistemi locali dei servizi alla persona;

Psicologia Generale e psicologia dello sviluppo;

Nozioni sulla disciplina del lavoro pubblico.

Assistente sociale

Codice deontologico dell’Assistente Sociale;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

L’organizzazione dei servizi sociali sul territorio;

Ordinamento degli enti locali,

Elementi di diritto di famiglia, diritto privato, diritto costituzionale;

Programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione dei singoli concorsi, sul sul sito del Comune di Catanzaro, alla voce 'selezioni'.