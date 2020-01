L'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha indetto un bando di concorso riservato a candidati in condizione di disoccupazione o inoccupazione e che siano iscritti presso un centro dell'impiego, relativamente allo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari.

L'Ice si occupa di consolidare lo sviluppo delle imprese italiane nei Paesi esteri e favorisce l'attrazione degli investimenti esteri in Italia. L'agenzia, inoltre, svolge le attività di informazione, assistenza, consulenza e informazione alle piccole e medie imprese.

Caratteristiche dei tirocini

I tirocini in questione avranno la durata massima di sei mesi, non ulteriormente prorogabili che si svolgeranno presso le sedi Ice site a Roma e a Milano nel periodo primavera- estate 2020.

Nello specifico, negli uffici di Roma si svolgeranno i tirocini di natura extracurriculare, mentre in quelli di Milano si potranno svolgere i tirocini curriculari e quelli destinati ai neolaureati, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Per ciascun mese di servizio, i candidati selezionati riceveranno un contributo mensile lordo pari a 800 euro.

Come già precedentemente anticipato, per potersi candidare è necessario che gli interessati siano iscritti presso uffici di collocamento e che non abbiano già precedentemente svolto tirocini presso la struttura.

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, essi variano a seconda della posizione specifica per la quale ci si candida e si possono consultare direttamente sul bando di concorso pubblicato sul sito dell'Ice.

In ogni caso, per la maggior parte delle posizioni disponibili è richiesta la conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese.

Considerando che il numero candidature che perviene ogni anno è piuttosto elevato, l'Agenzia Ice provvederà ad effettuare una prima scrematura sulla base dei curricula presentati dai candidati: soltanto quelli considerati maggiormente meritevoli saranno richiamati per un colloquio di selezione.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione potranno essere inviate fino al prossimo 27 gennaio, attraverso la compilazione del formulario online reperibile sul sito di Ice.

Nell'avviso pubblicato dall'agenzia, in ogni caso, si specifica che l'Ice si riserva la possibilità di cancellare la procedura di attivazione dei tirocini, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

Per conoscere nel dettaglio le posizioni messe a concorso per i tirocini, i titoli di studio necessari per concorrere per una determinata posizione e le certificazioni necessarie, si consiglia a tutti i soggetti interessati di consultare attentamente il bando dell'iniziativa.