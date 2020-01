Il Gruppo Ubi Banca è attualmente alla ricerca di nuovo personale per incrementare il proprio organico.

Sono ricercati in particolare individui che abbiano la voglia di mettersi in gioco e spirito di iniziativa, e soprattutto che abbiano interesse ad avviare una carriera nel settore bancario.

A tal proposito, Ubi Banca offre programmi di training in varie aree di interesse sia a soggetti neolaureati sia a professionisti già avviati. I più giovani, inoltre, hanno la possibilità di svolgere stage curriculari ed extracurriculari, funzionali a consentirgli di avere un primo, vero, approccio con il mondo del lavoro.

Ubi Banca seleziona personale anche senza esperienza

Attualmente, vi sono molteplici posizioni aperte nel gruppo Ubi Banca, rivolte sia a personale con esperienza, sia a personale senza esperienza.

Il grado di esperienza richiesto varia a seconda della posizione per la quale ci si sta candidando: ad esempio, si va da un minimo di 3 o 5 anni di esperienza per alcune posizioni professionali, fino ad un massimo di 5 o 10 anni per altre.

In questo momento, la ricerca è rivolta per integrare il personale delle sedi di Roma, Bergamo, Brescia, Milano, Pordenone ed altre filiali site nell'area lombarda.

Le posizioni aperte nel Gruppo

Le posizioni aperte in questo momento sono consultabili nell'apposita area del sito web di Ubi Banca. Tra le posizioni disponibili senza che sia richiesta alcuna esperienza vi sono:

percorso talenti private banking,

stage global relationship manager large corporate,

stage credit analyst,

stage operations,

stage customer care,

stage funzione er regulatory framework,

stage manager acquisition,

stage ecm- dcm,

stage project,

stage top private.

Per quanto riguarda, invece, le posizioni per le quali è richiesta un'esperienza inferiore a tre anni, si offre:

web application developer,

analista funzionale antifrode,

analista project.

Un'esperienza di tre-cinque anni è richiesta per le figure professionali di:

project manager organizzazione finanza,

corporate affairs,

project manager modelli rete distributiva,

internal models reviews,

project manager area organizzazione,

business development investiment.

In ultimo, vi sono le qualifiche per cui è richiesto il massimo grado di esperienza, ovvero:

market e counterparty risk officer,

tax professional,

specialista affari societari,

responsabile sanctions prevention,

senior buyer ambito IT.

Come già anticipato, i soggetti interessati a concorrere per uno dei posti a disposizione, possono candidarsi attraverso il form a disposizione sul sito web della banca e cliccare sulla posizione per la quale intendono candidarsi.

Non è specificato un termine entro cui candidarsi: ciò probabilmente significa che la posizione rimarrà aperta finchè non verrà individuata la risorsa maggiormente idonea a ricoprirla.

Nell'area "lavora con noi", continuamente aggiornata, sarà possibile scoprire quali sono i requisiti specifici richiesti per ciascuna figura professionale ed inviare il proprio curriculum.