Selezioni aperte per una nuova serie televisiva prodotta da Fandango e da girare tra Padova e provincia, e per um cortometraggio di tesi da girare prossimamente a Milano.

L'Alligatore

Casting in corso per la realizzazione di una importante serie televisiva prodotta da Fandango e che andrà poi in onda su Rai 2. Si tratta di una fiction diretta da Daniele Vicari e da Emanuele Scaringi, basata sui romanzi dello scrittore Massimo Carlotto. La serie televisiva avrà per titolo L'Alligatore, e come interprete principale l'attore Matteo Martari.

La richiesta in questione è attualmente indirizzata nei confronti di ambosessi maggiorenni (non ci sono limiti di età) per la copertura di 700 posti, prevalentemente comparse. Si cercano comunque anche piccoli ruoli. Le riprese della serie, strutturata in ben otto episodi, verranno effettuate nel padovano, partendo dal Caffè Pedrocchi situato nel pieno centro della città veneta (orientativamente il prossimo 27 gennaio), per proseguire poi, nell'arco di alcune settimane, a Piazza delle Erbe, all'Orto Botanico, alla discoteca Q e al pub Gasoline dell'Arcella, oltre che presso vari altri luoghi della provincia di Padova, tra cui i Colli Euganei, le Terme di Abano e di Montegrotto.

Le selezioni si svolgeranno mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio a Padova, presso il Centro Culturale di San Gaetano a Via Altinate, dalle ore 10, 30 alle ore 19, 30. Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di un proprio documento di identità e del proprio codice fiscale. Si consiglia comunque di portare con sé anche le relative fotocopie.

Un cortometraggio

Per realizzare un corto di tesi sono aperte le selezioni per la ricerca di figure varie, tra cui un uomo di età scenica di almeno 60 anni, in possesso di rilevanti capacità di carattere recitativo ed espressivo, un uomo di età scenica intorno ai 35 anni, dal fisico aitante e con una conoscenza almeno basilare del pugilato, nonché in possesso di adeguate capacità recitative, un uomo di età scenica intorno ai 40 anni, alto almeno 1, 75, con capelli medio/lunghi e con qualche ruga in volto, una donna di 28 anni, sempre a livello di età scenica, con capelli neri, tratti esotici, slanciata e dal fisico prestante (se possibile con capelli medio/corti).

Le riprese verranno poi effettuate a Milano, e pertanto i candidati devono risiedere o avere un appoggio almeno nei dintorni del capoluogo lombardo. Gli interessati sono tenuti ad inviare la propria personale candidatura a: proxima.shortmovie@ gmail.com, allegando il proprio curriculum artistico e almeno tre fotografie (di cui una in primo piano e una a figura intera).