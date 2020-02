Fincantieri, nota azienda leader nel settore della metalmeccanica sta portando avanti un piano di maxi reclutamento che porterà a circa 6 mila nuove assunzioni entro il 2022 per varie figure professionali: dai carpentieri, ai montatori di condotta, ai meccanici di bordo e agli elettricisti. Tuttavia, per molte mansioni si richiede il diploma di maturità. Attualmente, l'azienda ha aperto le assunzioni per diplomati e laureati che saranno inseriti nelle sedi di Riva Trigoso e Trieste.

Oltre 6 mila inserimenti entro il 2022

Il noto Gruppo si occupa della costruzione di navi da crociera, yacht, petroliere, navi da traghetto, portacontainer, navi militari e navi mercantili. Tuttavia, nel corso degli anni ha attraversato un periodo di forte espansione, con un fatturato pari a 5,4 miliardi di euro. Fincantieri, inoltre, sta portando avanti una campagna di maxi reclutamento che porterà a circa 6 mila assunzioni entro il 2022. Tuttavia, le figure ricercate sono svariate e molte opportunità d'impiego riguardano l'indotto, che prevede la copertura di altri 4 mila posti di lavoro.

Inoltre, l'azienda investe costantemente nel personale e offre ai propri dipendenti condizioni di lavoro vantaggiose: i salari medi dei dipendenti, infatti, si aggirano attorno ai 1.600 euro mensili.

Fincantieri apre le assunzioni per Controller

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale Fincantieri, l'azienda ha aperto le assunzioni di Controller che si occuperanno della pianificazione e del controllo di gestione presso la sede di Trieste.

Le risorse, infatti, dovranno collaborare a garantire lo svolgimento del processo di pianificazione, oltre a supervisionare lo svolgimento dell'elaborazione delle chiusure mensili. Per tale posizione è richiesta una laurea in Economia o Ingegneria Gestionale e una pregressa esperienza di almeno 3 o 4 anni maturata in analoghi settori. Si richiede, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese.

Si ricercano Supervisori di produzione con diploma

Le ricerche in Fincantieri sono rivolte anche ai diplomati che saranno inseriti nella sede di Riva Trigoso, in Liguria, e ricopriranno la mansione di Supervisore di produzione. Le risorse selezionate, infatti, si occuperanno della realizzazione del prodotto assicurando la corretta gestione delle risorse umane e della tempistica. Avranno anche funzione di coordinamento delle ditte che effettuano i lavori per conto di Fincantieri e dovranno supportare la consegna del prodotto. Per candidarsi alla posizione si dovrà essere in possesso di un diploma tecnico o una laurea in Ingegneria Navale, oltre ad avere una pregressa esperienza.

Inoltre, il candidato ideale dovrà avere capacità di coordinare una squadra di operai, disponibilità a trasferte e orientamento al risultato. Tutti gli interessati potranno inviare la candidatura attraverso il canale telematico messo a disposizione sul portale Fincantieri.