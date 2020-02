Interessanti Offerte di lavoro giungono dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Dopo le recenti opportunità di impiego all'interno del Gruppo pubblicate qualche giorno fa sul sito istituzionale, l'azienda apre le assunzioni per Controller da inserire nella società Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l, con sede a Bari.

Assunzioni Ferrovie, aperte le selezioni per laureati

Continuano, quindi le assunzioni nel noto gruppo, leader del settore del trasporto ferroviario. Grazie alla maxi campagna di reclutamento avviata qualche tempo fa, infatti, verranno assunti molti giovani diplomati e laureati da inserire nelle società controllate di Ferrovie dello Stato.

Il piano industriale 2019-2023 prevede la copertura di 15 mila posti di lavoro in cinque anni, oltre a 120 mila nuove opportunità d'impiego grazie all'indotto nel prossimo quinquennio. Attualmente, la nota società di trasporto ferroviario ha aperto le assunzioni per Controller da inserire nella società Ferrovie del Sud Est e SA s.r.l, con sede a Bari.

Tuttavia, le ricerche sono rivolte a giovani laureati in materie economiche che desiderano avviare un'importante carriera in un ambiente stimolante ed in una realtà in costante crescita.

La risorsa, si occuperà del controllo gestionale dei processi, del monitoraggio degli indicatori di performance e dell'analisi dei costi e dei ricavi. Inoltre, sarà fondamentale il supporto alla predisposizione della documentazione del budget per la Business Unit di riferimento. Tra le mansioni del Controller, anche l'identificazione di proposte di riprevisione e la valutazione della contabilità analitica e dell'andamento finanziario della società.

I requisiti

Per partecipare alle procedure di selezione, i candidati dovranno essere in possesso di una pregressa esperienza triennale nel medesimo ruolo. Costituisce un requisito fondamentale anche la conoscenza del pacchetto office e del SAP. I candidati ideali dovranno avere anche ottime doti comunicative e relazionali, una predisposizione al lavoro di gruppo, ottime doti organizzative e orientamento al risultato.

Cv entro il 19 febbraio

Per candidarsi alle procedure di assunzioni, i candidati dovranno registrarsi sull'apposito form presente sul sito istituzionale di Ferrovie dello Stato, dove sarò richiesto il caricamento del proprio curriculum corredato da foto ed una breve lettera di presentazione. Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 19 febbraio 2020. Tuttavia, le risorse selezionate verranno inserite in un iniziale percorso di formazione volto ad impartire le nozioni basilari richiesti dal ruolo e le competenze specifiche della mansione ed il successivo inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato.