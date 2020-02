La nota catena di distribuzione alimentare MD ha avviato un progetto di espansione che creerà oltre 2 mila posti di lavoro. Le assunzioni, infatti, riguardano varie figure professionali come addetti alle vendite, store manager, addetti al reparto ortofrutta e vice store manager da inserire nelle varie filiali distribuite sul territorio nazionale.

Via al progetto espansione

Il Gruppo, infatti, ha annunciato un nuovo programma di espansione che mira a nuove aperture di oltre 180 punti vendita. Tuttavia, sono previste 2.200 nuove assunzioni per vari profili professionali che collaboreranno con la nota catena al fine di garantire una costante crescita.

Attualmente, l'azienda conta più di 780 negozi presenti in quasi tutte le regioni d'Italia e può contare sulla collaborazione di 7 mila dipendenti che operano nella logistica, nel settore vendite e nel settore amministrativo. Il Gruppo MD, acronimo di Mida Discount rappresenta una delle più importanti aziende nel settore della Grande Distribuzione Organizzata ed è una realtà in costante crescita. Tuttavia, ha dato il via libera ad un progetto di espansione che porterà a nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni MD, si ricercano store manager

Il Gruppo MD, infatti, è alla continua ricerca di diplomati o laureati per vari livelli di carriera. In particolare, ha aperto le assunzioni per store manager per le sedi di Budrio, Ferrara, Torino, Voghera, Abbiategrasso, Napoli e Thiene. I candidati ideali dovranno avere un diploma di maturità ed una pregressa esperienza nel settore della GDO, oltre ad essere in possesso della patente B ed essere auto muniti.

Le risorse, infatti, si occuperanno della gestione del punto vendita e del coordinamento del team.

Selezioni aperte anche per addetti alle vendite

L'azienda, inoltre, ricerca addetti alle vendite da destinare alle sedi di Cento, Larino, Ortona, Imola, Ripacandida, Cairo Montenotte, Brindisi, Roseto Degli Abruzzi e Garlasco. Per tale posizione si richiede un diploma di maturità, il possesso della patente B e la disponibilità a lavorare su turni e nei festivi.

Tuttavia, le risorse si occuperanno della sistemazione della merce nella scaffalatura e dell'assistenza ai clienti. Le Offerte di lavoro in MD riguardano anche gli addetti al reparto ortofrutta che, invece, dovranno occuparsi della gestione dell'intero reparto, della sistemazione della merce nei bancali e dell'assistenza alla clientela. Per tale posizione si richiede un diploma, la patente B e una buona conoscenza dei prodotti ortofrutticoli. Le risorse verranno inserite nelle sedi di Taranto, Torino, Budrio, Parma, Carpi Pola, Crema, Napoli, Senigallia, Niscemi e Mirandola. Tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare il proprio curriculum direttamente sul sito MD, alla sezione "Lavora con noi".