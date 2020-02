Poste Italiane cerca giovani laureati da inserire nel reparto della logistica ed in particolare nel settore Corrispondenza e Pacchi. Tuttavia, le risorse selezionate opereranno nelle sedi presenti a Milano, Venezia e Bologna e verranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Poste Italiane avvia le assunzioni per laureati

La società operante nel settore del servizio postale, avvia periodicamente le selezioni per diplomati e laureati da destinare nei vari settori. Attualmente, infatti, è alla ricerca di ingegneri da collocare in area Operations per le sedi presenti in Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna.

Come ormai tanti sanno, Poste Italiane offre una vasta gamma si servizi che vanno dai prodotti assicurativi, ai servizi postali e finanziari e alla telefonia mobile ed è presente in Italia con 132 filiali, per un totale di 12.845 uffici che occupano più di 127 mila dipendenti. Per un ampliamento del proprio organico, inoltre, Poste Italiane ha avviato una campagna di assunzioni che porterà ad inserimenti nel settore della logistica con contratti a tempo indeterminato.

Assunzioni Poste, si ricercano laureati in Ingegneria

Nel dettaglio, la nota azienda è alla ricerca di giovani laureati in materie ingegneristiche che si occuperanno della gestione operativa del settore Corrispondenza e Pacchi. Per partecipare alle procedure di selezione, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea in Ingegneria ed una pregressa esperienza di almeno tre anni maturata in contesti organizzativi, produttivi e logistici, volti ad ottimizzare i processi produttivi.

Inoltre, vengono richieste la conoscenza del process improvement, delle tecniche di analisi e gestione KPI e del change management, oltre alla disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Le mansioni

Le risorse selezionate avranno le mansioni di assicurare la corretta implementazione presso le strutture produttive dei processi operativi di accettazione e di smistamento della corrispondenza.

Inoltre, dovranno coordinare le varie attività in ambito logistico nell'ambito del territorio di competenza e garantire il loro monitoraggio, verificando il rispetto degli standard e provvedere alla correzione di eventuali scostamenti. Tra le mansioni, anche il presidio delle fasi di avvio di nuovi processi, la gestione e l'esecuzione di contratti con nuovi fornitori garantendo anche la corretta allocazione delle risorse e degli strumenti di supporto. Per partecipare alle procedure di selezione, i candidati dovranno registrarsi sul sito istituzionale di Poste Italiane, dove potranno consultare le Offerte di lavoro e inviare la propria candidatura.

I profili più idonei saranno contattati per un colloquio conoscitivo e il successivo inserimento in azienda.