Continuano le assunzioni di Poste Italiane che, sempre nell’ambito del Piano Strategico Deliver 2022, ha pubblicato sul portale dedicato alla ricerca di personale nuove Offerte di lavoro per consulenti finanziari e commerciali. Il Gruppo Poste Italiane, quotato alla Borsa di Milano dal 2015, rappresenta la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia che, con una rete di oltre 12.800 Uffici Postali e circa 130 mila dipendenti, si occupa di recapito di corrispondenza e pacchi, di servizi finanziari e assicurativi, di telefonia mobile e sistemi di pagamento.

L’obiettivo del piano quinquennale Deliver 2022, varato nel febbraio 2018, è infatti quello di cogliere le opportunità di mercato offerte dallo sviluppo dell’e-commerce attraverso il potenziamento del segmento corrispondenza e pacchi, lo sviluppo dei servizi finanziari e assicurativi e la valorizzazione dei sistemi di pagamento. Una strategia per la quale si rende quindi indispensabile il potenziamento della rete finanziaria e commerciale attraverso l’assunzione di nuovi consulenti.

Requisiti per le assunzioni di Poste Italiane come consulenti finanziari e commerciali

I requisiti richiesti per essere ammessi alle selezioni dei consulenti di Poste Italiane prevedono il possesso della Laurea magistrale in una disciplina economica quale Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Statistiche, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari e Economia Intermediari Finanziari, che sia stata conseguita con un punteggio minimo di 102/110.

Ai candidati si richiedono, inoltre, doti di organizzazione e pianificazione della propria attività in funzione degli obiettivi assegnati, capacità di relazione e negoziazione e un’ottima conoscenza dei principali applicativi di Office Automation.

Come fare domanda per le assunzioni di Poste Italiane

La domanda per partecipare alle selezioni di Poste Italiane per le assunzioni di consulenti finanziari e commerciali potrà essere inviate registrandosi al portale del Gruppo dedicato alla ricerca di personale (erecruiting.poste.it) e cliccare sull’offerta di lavoro in questione, per la quale non è indicata una data di scadenza.

I candidati selezionati saranno assunti con un contratto di apprendistato di tre anni, nei quali è incluso anche il necessario periodo di formazione. L’inserimento è previsto all’interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale, dove i neo-assunti svolgeranno attività di consulenza sui prodotti assicurativi e finanziari del Gruppo Poste Italiane. Nello specifico, il consulente finanziario e commerciale dovrà occuparsi delle attività di promozione, vendita diretta dei servizi e dello sviluppo del portafogli clienti, in osservanza delle politiche commerciali definite, delle normative di settore vigenti, delle specifiche disposizioni degli organismi di vigilanza, oltre che delle procedure e dei valori aziendali.