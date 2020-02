Sono stati pubblicati due bandi di concorso Inps per l’assegnazione di quasi 38 mila borse di studio per soggiorni in Italia e all’estero. I contributi sono destinati a studenti dell’anno scolastico 2019/2020 che siano figli, orfani o equiparati dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST o alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito).

Le domande per l’assegnazione delle borse possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 18 febbraio fino alla scadenza delle ore 12 del 10 marzo 2020.

Estate INPSieme Italia, bando di concorso: borse e importi

Le borse di studio assegnate con il bando di concorso Estate INPSieme Italia si rivolgono a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado ai quali viene offerta la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2020, presso strutture scelte tra quelle inserite in un apposito elenco che l’Inps pubblicherà contestualmente alle graduatorie. I soggiorni saranno comprensivi delle spese di vitto e alloggio e dovranno essere finalizzati all’acquisizione di abilità scientifico-tecnologiche.

Linguistiche, artistiche, sportive e ambientaliste attraverso la partecipazione a percorsi formativi idonei all’età degli studenti.

Le borse di studio sono complessivamente in numero di 12.020 così suddivise:

Studenti che frequentano la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola elementare o la prima classe di una scuola media.

5.200 borse della durata di 15 giorni;

1.000 borse della durata di 8 giorni;

per i figli dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

300 borse della durata di 15 giorni;

80 borse della durata di 8 giorni;

per i figli degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST.

Studenti che frequentano la seconda e terza classe della scuola media (scuola superiore se disabili):

4.700 borse della durata di 15 giorni;

500 borse della durata di 8 giorni;

per i figli dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

200 borse della durata di 15 giorni;

40 borse della durata di 8 giorni;

per i figli degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST.

Gli importi massimi dei contributi sono di 1.000 euro per i soggiorni di 15 giorni e di 600 euro per i soggiorni di 8 giorni.

Bando Estate INPSieme Estero: borse e importi del concorso

Le borse di studio assegnate con il bando di concorso Estate INPSieme Estero sono destinate a studenti della scuola secondaria superiore per l’effettuazione di soggiorni all’estero della durata di 15 giorni, durante la stagione estiva 2020, presso college e campus scelti tra quelli inseriti in un apposito elenco che l’Inps pubblicherà contestualmente alle graduatorie.

I soggiorni saranno comprensivi delle spese di vitto, alloggio e di viaggio e dovranno essere finalizzati allo studio di una lingua straniera.

Le borse messe a disposizione dall’Inps sono 25.430 così suddivise:

Studenti iscritti alla prima classe della scuola superiore:

5.000 borse di studio per i figli dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

86 borse di studio per i figli degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST.

Studenti iscritti alla seconda, terza, quarta e quinta classe della scuola superiore:

20.000 borse di studio per i figli dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

344 borse di studio per i figli degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST.

L’importo massimo di ogni borsa di studio è di 2.000 euro.

Come fare domanda per i bandi di concorso Inps

Le domande per partecipare ai bandi di concorso Inps per l’assegnazione delle borse di studio dovrà essere effettuata in modalità informatica attraverso la modulistica predisposta sul sito inps.it, non prima di essersi iscritti alla banca dati dei richiedenti la prestazione. Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà presentare l’attestazione ISEE 2020 relativa al nucleo familiare del beneficiario.

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12 del prossimo 10 marzo.

Le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio saranno pubblicate sul sito dell’istituto entro il 9 aprile 2020 e saranno determinate attraverso punteggi derivanti dalla media dei voti del richiedente e dal punteggio dell’ISEE familiare.