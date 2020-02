Nel corso della giornata di lunedì 17 febbraio sul sito ufficiale della Regione Campania sono stati pubblicati i calendari delle prove pre-selettive del concorso per il reclutamento di 641 unità di personale da inquadrare in diversi profili nei centri dell'impiego. Nel dettaglio, sono da assegnare 416 posti nella categoria C, posizione economica C1, e 225 posti nella categoria D, posizione economica D1.

La pagina web della Regione Campania ha comunicato che le prove preselettive si terranno a partire da venerdì 5 sino a venerdì 27 marzo.

La sede prescelta risulta essere La Mostra D'Oltremare in Viale Kennedy, n. 54 a Napoli, facilmente raggiungibile sia in auto, sia in treno che autobus. Per i candidati che raggiungeranno la sede della prova in auto dovranno seguire la tangenziale e prendere l’uscita n.10 per Fuorigrotta.

Concorso Cpi Campania, si inizia con le lettere 'd' e 'y'

Le prove pre-selettive della categoria C inizieranno il 5 marzo e termineranno il giorno 18 marzo. Nel primo e nell'ultimo giorno di prove è prevista la sola turnazione della mattina, nei restanti giorni le turnazione sono sempre due, ovvero mattina e pomeriggio.

La lettera estratta di inizio convocazione per la categoria C è stata la "d", pertanto il 5 marzo la prova inizierà con i candidati il cui cognome inizia con tale lettera. Invece, per la categoria D (laureati) è stata estratta la lettera "y".

Nella sede di esame, durante lo svolgimento delle prove preselettive, i candidati non potranno utilizzare appunti, libri o apparecchiature elettroniche di qualunque specie, pena esclusione dalla procedura concorsuale.

Il giorno previsto per la prova i candidati dovranno portare con se un documento di identità valido e la ricevuta della domanda d'iscrizione al concorso (scaricabile in formato pdf, entrando con le proprie credenziali nella sezione specifica della Regione Campania). Ogni candidato dovrà dunque recarsi al padiglione indicato sul diario delle prove preselettive e presentare al desk di accoglienza il documento di identità valido e la ricevuta della domanda al concorso.

Inoltre, dovrà ritirare la busta con i codici per accedere alla prova preselettiva.

Il test sarà identico per tutti i profili professionali. Le domande proposte saranno estratte dalla banca dati ufficiale, pubblicata lo scorso 7 febbraio sul sito della Regione Campania. La prova si svolgerà al computer e consisterà in un test composto da quesiti a risposta multipla. Per ogni domanda, i candidati dovranno scegliere una delle tre opzioni proposte.