Casting aperti per due nuovi film, uno da girare in Trentino e uno con riprese in Sardegna. Nel primo caso si cercano figuranti, possibilmente con aspetto nordico, nel secondo invece sono ricercati vari ruoli e figure, spesso con una notevole conoscenza sella lingua sarda.

Un film in Trentino

Per la realizzazione di un nuovo film, le cui riprese verranno poi effettuare in Trentino a marzo, sono in corso le selezioni di uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni, residenti in Trentino, come figuranti.

Particolarmente gradite saranno le candidature di quanti hanno capelli biondi o rossi e carnagione chiara, ovvero un aspetto 'nordico'.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sé la fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e del codice Iban, il prossimo 21 febbraio presso gli uffici della Film Commission di Trento (Via Zanella 10/2), dalle ore 15 alle ore 18:45.

Un film in Sardegna

Ci sono anche dei Casting attualmente aperti per realizzare un nuovo film di carattere storico da girare in Sardegna.

A tale proposito, la casa di produzione Terra de Punt cerca innanzitutto i seguenti ruoli: protagonista, donna sarda di età compresa tra 17 e 29 anni con capelli e occhi scuri, corporatura esile, alta non più di 160 cm e con una buona conoscenza della lingua sarda, una madre, età tra 35 e 48 anni con corporatura minuta, possibilmente con capelli non tinti e una buona conoscenza della lingua sarda, un fratello, sardo tra 20 e 32 anni con capelli scuri, in grado di andare a cavallo, sorella, sarda di età compresa tra 15 e 20 anni ed un secondo fratello, sardo tra 24 e 35 anni, con capelli castani e struttura fisica esile.

Il possesso di precedenti esperienze di carattere recitativo è richiesto solo per la protagonista, mentre per gli altri non è indispensabile. Inoltre, l'età indicata va sempre riferita a quella scenica, mai a quella anagrafica.

Si cercano poi ulteriori ruoli, tra cui: uno che interpreti un amico, sardo di 25 anni, elegante e di bella presenza, un padre, sardo di età compresa tra 50 e 60 anni, una serva, sarda e di età compresa tra 28 e 45 anni e un servo, sardo, tra 28 e 35 anni, di bella presenza.

Tutti i soggetti indicati devono conoscere adeguatamente il sardo e l'età va sempre riferita a quella scenica. Infine, si cerca per il ruolo di un vecchio servo, di circa 60 anni con un viso marcato da varie rughe, possibilmente con esperienze recitative e in grado di parlare con accento toscano o del nord Italia, e infine tre giovani rispettivamente per il ruolo di: un giovane uomo, 25 anni circa, di corporatura robusta e statura superiore a 180 cm con capelli chiari, un giovane corteggiatore, sardo di età scenica tra 20 e 25 anni e un secondo corteggiatore, della stessa fascia di età. Non verranno accettati candidati con tatuaggi, piercing, acconciature moderne.

Gli interessati devono inviare entro il 20 marzo dati personali e di contatto, indicando residenza, età e altezza, e allegando due foto in primo piano e una a figura intera (possibilmente su sfondo neutro, e tutte rinominate con il proprio nome e cognome), nonché, se possibile, il proprio curriculum artistico e uno showreel, a: amoreegloria@ gmail.com, inserendo nell'oggetto il ruolo per cui si propone.