Dei Casting sono attualmente aperti per la ricerca di numerosi figuranti per la realizzazione di una serie televisiva dal titolo Leonardo, prodotta da Lux Vide per la Rai. Le riprese partiranno a marzo tra Mantova e dintorni.

Sono inoltre ancora in corso le selezioni di registi, aiuto e assistenti alla regia, per nuove produzioni teatrali.

La serie tv 'Leonardo'

Per la serie televisiva Leonardo, in otto puntate e prodotta da Lux Vide per le reti della Rai, sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di numerosi figuranti soprattutto in relazione a scene 'di massa'.

Le riprese in questione partiranno nel prossimo mese di marzo tra Mantova e dintorni, per la regia di Dan Percival e con il noto attore Aidan Turner come interprete principale. Gli interessati a proporsi devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 25 febbraio al seguente indirizzo di posta elettronica: leonardo.extras@ luxvide.it, indicando i propri dati personali e di contatto, nonchè età, altezza, taglia.

Verranno accettate solo le candidature di ambosessi maggiorenni e, trattandosi di una serie ambientata non in epoca recente, non verranno ammesse donne con tagli di capelli moderni e/o corti, meches o colori non naturali, unghie ricostruite, piercing, così come non verranno accettati sia uomini che donne con sopracciglia ritoccate o ad 'ali di gabbiano', o con tatuaggi su viso o sulle mani.

Saranno al contrario gradite le candidature di uomini calvi e viste molto positivamente quelle di uomini con capelli lunghi, barba, look hipster. Alquanto gradite, poi, sono le richieste di prendere parte alle selezioni da parte di modelli, modelle, persone originarie dell'Africa subsahariana, è anche di soggetti in grado di eseguire lavori di tipo artigianale (fabbri, falegnami, vasai, intrecciatori di vimini).

Registi e nuove produzioni teatrali

Sono attualmente in corso le selezioni, da parte di Jobel, finalizzate alla ricerca di registi teatrali, nonchè di aiuto e assistenti alla regia, per la progettazione e la realizzazione di nuove produzioni per il 2020.

I candidati, tutti con precedenti esperienze nel settore teatrale, devono inoltre possedere creatività, abilità adeguate nell'ambito della scrittura di testi, predisposizione rilevante a lavorare 'in squadra', notevole spirito di adattamento, predisposizione all'organizzazione, adeguate capacità sia nella gestione degli artisti che delle prove da effettuarsi in sala.

Per proporre la propria candidatura, è necessario inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale dettagliato quanto aggiornato, al seguente indirizzo di posta elettronica: staffjobel@ gmail.com.