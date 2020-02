Proseguono i concorsi pubblici in atto in questo 2020. Il Comune di Bresso, comune lombardo di circa 26.300 abitanti appartenente alla città metropolitana di Milano, necessitando di un potenziamento dell'organico effettivo per meglio gestire il traffico veicolare e tutte le altre attività all'interno del proprio territorio, ha decretato il 10 dicembre 2019 con la delibera di G.C. n. 122 l'avvio della procedura pubblica che porterà alla copertura di due posti di agente da inserire con effetto immediato all'interno del corpo di polizia locale, categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Il territorio del Comune di Bresso, confinante con i comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, è quasi totalmente urbanizzato, fatta eccezione per la zona a nord est la quale è compresa all'interno dell’ampia area verde del Parco Nord Milano. In questo contesto si sviluppa l'Ente comunale di Bresso, i cui dipendenti totali ammontano a 113 unità mentre l'intera struttura organizzativa del Settore Polizia Locale può contare al momento su 15 unità, che diventeranno 17 al termine della procedura concorsuale.

Come partecipare alla selezione e quali requisiti sono necessari

Per poter partecipare a questo bando di concorso è necessario inoltrare la proprio domanda, corredata di tutta la documentazione opportuna, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In altre parole la scadenza cadrà nel giorno 1° marzo 2020, tra 7 giorni!

Sebbene i requisiti minimi per l'accesso al concorso siano quelli normalmente richiesti per questa tipologia, sia il testo integrale del bando di concorso che lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Bresso -> L'Amministrazione -> Bandi di Concorso -> Assunzioni e Concorsi

Alla domanda si dovranno quindi allegare la Fotocopia del documento di identità, il Titolo di studio (solo se conseguito all’estero e con annessa certificazione di equiparazione del titolo di studio a quello richiesto dal bando) e la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso del valore di € 5,00.

Il candidato potrà inoltre allegare il proprio curriculum formativo e professionale sebbene l'Ente comunale abbia già chiarito che, tale allegato, non garantirà in alcun modo valutazione o attribuzione di punteggio aggiuntivo e sarà preso in considerazione solo dopo l'eventuale assunzione per meglio poter valorizzare le peculiarità e le competenze professionali dei singoli soggetti.

Fasi concorsuali e stipendio

Il bando predispone 2 prove scritte ed una orale, nel corso delle quali si provvederà alla verifica della conoscenza della Lingua inglese e delle competenze informatiche. Qualora il numero delle domande di partecipazione dovesse superare la soglia limite di 50, sarà predisposta una prova preselettiva basata su quiz a risposta multipla.

L'intero concorso verterà sulle seguenti materie:

- Codice della strada, regolamento di esecuzione e infortunistica stradale;

- Elementi di diritto e di procedura penale;

- Legge di depenalizzazione al sistema sanzionatorio n.689/81;

- Nozioni fondamentali sulla disciplina del commercio, con particolare riferimento alla L.R. n. 6/2010;

- Nozioni fondamentali di polizia edilizia e ambientale; - Ordinamento di polizia municipale, legge n 65/1986 e legge regionale n 6/2015;

- Leggi fondamentali di pubblica sicurezza; - Elementi fondamentali sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000;

- Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento a procedimenti e diritto di accesso agli atti della PA, legge 241/90;

- Codice disciplinare e responsabilità del pubblico dipendente.

Nell'ambito delle disposizioni relative ai contratti statali, i due candidati che risulteranno vincitori del concorso saranno assunti con stipendio tabellare annuo attribuibile alla cat. C. 1 (CCNL 21.05.2018) con rapporto di lavoro a tempo pieno per 13 mensilità è pari a € 22.039,42, aumentato dell’indennità di comparto annua lorda pari a € 549,60 e dell’indennità per l’esercizio di funzioni di cui all’art. 5 Legge n. 65/1986 di € 1.110,84 lorde, oltre alle quote aggiuntive per carichi di famiglia se e in quanto dovuti e ad ogni altro emolumento previsto dal CCNL di comparto e dal contratto decentrato del comune di Bresso.