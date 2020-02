La Regione Toscana ha indetto due nuovi bandi pubblici volti all'assunzione di 173 unità di personale da inserire in diversi ruoli amministrativi a tempo indeterminato. Il primo bando riguarda l'assunzione di 89 Funzionari Amministrativi (Cat. D), il secondo bando è destinato all'assunzione di 84 Assistenti Amministrativi (Cat C, C1). Gli interessati potranno inviare le domande di partecipazione entro il 6 marzo e il 20 marzo 2020.

Sul totale dei posti messi a concorso, si applicano le riserve sotto indicate:

Funzionario Amministrativo , 24 posti riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma (VFP1, VFP2);

, 24 posti riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma (VFP1, VFP2); Assistente Amministrativo, 24 posti riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (VFP1, VFP4, VFB, Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata).

Concorso Regionale, requisiti e domande

I candidati al ruolo di funzionari amministrativi devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale/specialistica/magistrale in area scientifica o umanistica, mentre i candidati al ruolo di assistente amministravo devono essere in possesso del diploma di scuola superiore.

Oltre a ciò, è necessario possedere la cittadinanza italiana, la maggiore età, l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego e aver sempre tenuto un comportamento incensurabile.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere trasmesse online, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 marzo (primo bando) e del 20 marzo (secondo bando). I candidati con disabilità devono fare esplicita richiesta dell'ausilio eventualmente necessario e dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, in relazione alla propria disabilità.

Prove concorsuali

La Regione Toscana si riserva ovviamente la possibilità di sottoporre i candidati a una prova preselettiva nel caso in cui si arrivasse a un numero di domande superiore alle 500 unità.

Le prove di concorsuali consisteranno in un test scritto e in una prova orale, nel dettaglio:

prova scritta : potrà essere svolta, a discrezione della Commissione esaminatrice, sotto forma di elaborato scritto e/o questionario a risposte sintetiche, anche a carattere teorico-pratico, volte a verificare le capacità applicative ed attitudinali dei candidati, anche con riferimento a specifiche situazioni o a casi problematici;

: potrà essere svolta, a discrezione della Commissione esaminatrice, sotto forma di elaborato scritto e/o questionario a risposte sintetiche, anche a carattere teorico-pratico, volte a verificare le capacità applicative ed attitudinali dei candidati, anche con riferimento a specifiche situazioni o a casi problematici; prova orale: oltre alle materie indicate per la prova scritta, è prevista la valutazione della lingua inglese, delle competenze informatiche e delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

Tutti coloro che sono interessati a concorrere per uno dei posti messi a concorso sono invitati a consultare i bandi presenti sul sito ufficiale della Regione Toscana, al fine di conoscere nel dettaglio le materie delle prove da sostenere e tutti gli altri dettagli utili.