Nuovo concorso per l'assunzione di 32 Segretari di Legazione al Ministero degli Esteri. Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 febbraio 2020, infatti, è stato pubblicato un nuovo bando per l'inserimento di 32 figure che saranno avviate in una carriera diplomatica presso il Ministero degli Esteri. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 6 aprile 2020.

Nuovo concorso per 32 Segretari di Legazione

Il segretario di legazione, infatti, è quella figura che si occupa di condurre le relazioni internazionali del proprio Paese di appartenenza, oltre a fornire i servizi utili ai cittadini e contribuisce ad individuare e definire l'interesse nazionale in ambito economico, politico, culturale e sociale.

Stando a quanto riporta il bando di concorso, per partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana ed avere un'età non superiore ai 35 anni. Il limite d'età, però, può essere elevato fino ad un massimo di tre anni ed è innalzato di un anno per i candidati coniugati, di un anno per ogni figlio convivente o di tre anni per gli appartenenti alle categorie protette. Tutti i candidati, inoltre, dovranno essere in possesso di una laurea magistrale in materie economiche o giuridiche e avere l'idoneità psico-fisica, oltre a godere dei diritti civili e politici.

Domanda entro il 6 aprile 2020

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale del Ministero degli Esteri, entro il 6 aprile 2020. Tutti i candidati, inoltre, saranno convocati per sostenere una prova attitudinale volta ad accertare la capacità di affrontare una carriera diplomatica. La prova, infatti, si articolerà in 60 quesiti a risposta multipla su elementi di Storia delle relazioni internazionali, Diritto Internazionale Pubblico, Politica Economica e lingua Inglese.

Inoltre, è previsto anche un test di ragionamento logico.

Previste la prova scritta e la prova orale

Tutti i candidati che avranno superato la prova attitudinale dovranno sostenere una prova scritta su argomenti di Politica Economica, Storia del diritto internazionale e Cooperazione economica. Tutti coloro che avranno riportato una votazione di almeno 70 centesimi, invece, saranno chiamati a sostenere la prova orale che si articolerà sulle seguenti materie: Diritto Pubblico, contabilità di Stato, Geografia Politica ed Economica e una prova di lingua Inglese.

I candidati risultati vincitori del concorso saranno assunti in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti per la nomina. Dopo l'accertamento del possesso de requisiti, i candidati vincitori verranno nominati Segretari di Legazioni in prova con decreto del Ministero degli Esteri.