Nuovo concorso nelle Forze Armate per tutti coloro che intendono avviare una carriera in divisa. Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 febbraio 2020, infatti, è stato pubblicato un nuovo bando di concorso per complessivi 439 allievi marescialli da destinare alle Forze Armate italiane, ovvero Esercito, Marina ed Aeronautica. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 22 marzo 2020.

Concorso per allievi sottufficiali, i requisiti

Avviare una carriera all'interno delle Forze Armate ormai è il sogno della maggior parte di giovani che desiderano crescere professionalmente e lavorare per il bene della Patria.

Per partecipare alle procedure di selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana e godere dei diritti civili e politici. Inoltre, per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso di un diploma di maturità e avere un'età compresa fra i 17 ed i 26 anni non compiuti, oltre ad essere in possesso dei requisiti psico-fisici all'impiego e non essere dispensati o destituiti dai pubblici uffici. Inoltre, viene richiesta l'assenza di condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

Per i militari in servizio, invece, è necessario non aver superato il 28 esimo anno di età e non aver riportato sanzioni disciplinari. Inoltre, si richiede il possesso di almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Domanda entro il 22 marzo 2020

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo la procedura telematica entro il 22 marzo 2020. Gli interessati, infatti, potranno registrarsi sul portale del Ministero della Difesa, alla sezione dedicata ai concorsi, dove avranno la possibilità di inoltrare l'istanza e stampare la domanda.

Per poter accedere al portale, si richiede il possesso del Sistema di Pubblica di Identità Digitale (SPID).

Le prove di selezione

La procedura selettiva sarà ben articolata e per i partecipanti al concorso per allievi marescialli dell'Esercito Italiano comprenderà una prova per la verifica delle qualità culturali ed intellettive, una prova di lingua inglese, una prova di efficienza fisica, accertamento psico-attitudinale e una prova psico-fisica.

Per i partecipanti alle selezioni per allievi marescialli della Marina Militare, invece, è prevista una preliminare di carattere culturale e intellettiva, un accertamento dell'idoneità psico-fisica e dell'idoneità attitudinale e una prova di efficienza fisica. Tutti i partecipanti al concorso per allievi marescialli dell'Aeronautica Militare, invece, saranno chiamati a sostenere una prova preliminare culturale e intellettiva e un accertamento dell'idoneità psico-fisica. Per il reclutamento delle professioni sanitarie, inoltre, è prevista una prova scritta. Tutti i candidati dichiarati vincitori verranno avviati agli istituti di formazione, dove saranno sottoposti alla visita medica e frequenteranno il corso per allievi sottufficiali.