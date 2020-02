Sono recentemente partiti dei Casting per la ricerca di artisti comici per il noto programma televisivo, in onda sulla Rai, dal titolo Made in Sud.

Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di varie comparse per la realizzazione di video musicali e di spot pubblicitari da parte di Up Music Agency in collaborazione con Brain Storm Agency. I casting in questione si svolgeranno poi rispettivamente a Napoli e a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, in entrambi i casi a seguito di convocazione.

Made in Sud

Sono partite le selezioni per la realizzazione della nuova edizione del noto programma televisivo in onda sulle reti della Rai e dal titolo Made in Sud. In particolare, la richiesta è indirizzata verso artisti comici di varie tipologie.

A tale proposito, gli interessati a proporre la propria personale candidatura, devono inviare con la massima sollecitudine dati personali e di contatto, unitamente ad un video di presentazione e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingmadeinsud@ libero.it.

I casting si svolgeranno poi a Napoli, il prossimo 2 di marzo, esclusivamente a seguito di convocazione.

Video musicali e spot pubblicitari

Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse per video di carattere musicale e per la realizzazione di vari spot pubblicitari. A tale proposito, Up Music Agency, in collaborazione con Brain Storm Agency, ha predisposto un apposito casting per la ricerca di figure maschili, femminili e di bambini, come comparse, per videoclip dei propri artisti e spot di tipo pubblicitario.

Gli interessati a proporre la propria candidatura, devono compilare il relativo form online presente sul sito web www.upmusicstudio.it/agency.php, nel quale occorre inserire i propri dati personali e di contatto, allegando poi una fotografia recente e ben visibile, e presentandosi in modo succinto quanto esaustivo. A tutto ciò va aggiunta la consueta autorizzazione al trattamento dei propri dati, sulla base della vigente normativa in tema di privacy.

In alternativa, è possibile candidarsi facendo riferimento al seguente numero telefonico: 02/09992311 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19, con una pausa tra le ore 13 e le 15) o, ancora, inviando dati personali, riferimenti di contatto, data di nascita, città di residenza, una fotografia e una breve presentazione di sé, al seguente indirizzo di posta elettronica: agency@ upmusicstudio.it. I casting si terranno poi, esclusivamente a seguito di convocazione da parte della produzione, a Cernusco sul Naviglio (Milano), a Via Antica di Cassano, 17.