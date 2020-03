La società Ales S.p.A. ha avviato le assunzioni attraverso procedure di selezione per diversi profili professionali. Attualmente, infatti, è alla ricerca di addetti gare e appalti che saranno inseriti nelle sedi di Bari e Napoli. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2020.

Ales apre le assunzioni per addetti gare e appalti

Dopo i recenti avvisi pubblici di selezione pubblicati nel sito istituzionale di Ales S.p.A, riguardanti il reclutamento di addetti al controllo di gestione, addetti alla vigilanza e all'accoglienza e specialisti in contabilità, la società ha pubblicato una nuova offerta di lavoro che mira all'inserimento di addetti al supporto amministrativo per la gestione di gare e appalti che saranno destinati nelle sedi di Napoli e Bari.

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per tutti coloro che desiderano trovare un'occupazione all'interno della società Ales, che si occupa da oltre 15 anni della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale sotto le direttive del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.

Assunzioni Ales, i requisiti

Nel dettaglio, l'azienda ha pubblicato un avviso di selezione per nuove assunzioni che riguardano addetti al supporto amministrativo per la gestione di gare e appalti, per i quali si richiede una laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, una maturata esperienza di almeno 36 mesi e l'aver partecipato a progetti con la Pubblica Amministrazione.

Le risorse, inoltre, dovranno dimostrare di essere in possesso di una conoscenza approfondita sulle procedure di archiviazione informatica dei dati, su elementi di contabilità generale, ragioneria, elementi di diritto amministrativo e commerciale e un buon utilizzo dei software gestionali. Si richiede, inoltre, un'età non superiore ai 45 anni.

Candidature entro il 15 marzo 2020

Gli addetti alle procedure di gare e appalti si occuperanno dell'acquisizione della documentazione in entrata, delle digitalizzazione dei documenti e della certificazione di provenienza dei dati.

Inoltre, saranno responsabili dell'amministrazione di una base dati, dell'allestimento dei sistemi di archiviazione e delle transazioni, della configurazione di una base dati in rete e dell'organizzazione dell'estrazione dei dati per scopi analitici. Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale di Ales S.p.A. entro il 15 marzo 2020. I convocati, invece, saranno sottoposti ad un test a risposta multipla e ad un colloquio motivazionale volto a verificare le reali conoscenze dei candidati.

Coloro che supereranno le procedure di selezione saranno assunti con contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e saranno destinati alle sedi di Napoli e Bari.