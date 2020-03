Nuovo bando di concorso al Ministero dei Beni Culturali e Turismo (Mibact) per un totale di 500 posti nella qualifica di operatore alla vigilanza, alla custodia e all'accoglienza dei musei. La pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale numero 15 del 21 febbraio scorso: il nuovo bando di concorso prevede il reclutamento delle nuove unità con il minimo del titolo di studio della scuola media.

I posti sono distribuiti in 18 regioni italiane, e le selezioni saranno effettuate con la partecipazione dei Centri per l'impiego di riferimento nel territorio (Cpi) dopo il recepimento dell'avvio della selezione fissato entro il 22 marzo 2020.

Assunzioni bando concorso Mibact: distribuzione 500 posti

La procedura del bando del Mibact prevede l'inserimento dei vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato nella seconda area funzionale con fascia retributiva F1. Chi fosse interessato a partecipare al concorso del Ministero dei Beni Culturali, dovrà presentare domanda presso il Centro per l'impiego competente per territorio ed avere il titolo di studio pari ad almeno la licenza media, oltre ai consueti requisiti di cittadinanza, idoneità fisica, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, la non esclusione dall'elettorato politico attivo, il non aver subito condanne penali o licenziamenti presso la Pubblica Amministrazione e, per i candidati maschi nati entro il 1985, l'assolvimento degli obblighi di leva.

La ripartizione dei 500 posti disponibili tra le regioni italiane è stata distribuita nel seguente ordine:

Lazio 97 posti

Campania 71 posti

Toscana 49

Lombardia 41

Emilia Romagna 39

Veneto 29

Calabria 24

Puglia 24

Abruzzo 21

Piemonte 20

Liguria 18

Sardegna 14

Basilicata 11

Friuli Venezia Giulia 10

Molise 10

Umbria 12

Marche 7

Trentino Alto Adige 3

Concorso Ministero Beni Culturali operatori vigilanza: avvio selezione entro il 22 marzo 2020

Esiste anche una distribuzione dei posti disponibili nel concorso Mibact per territorio provinciale.

Il bando per la selezione degli operatori alla vigilanza, accoglienza e custodia è stato emanato con la finalità di rafforzare il personale dei musei sparsi su tutto il territorio nazionale che, oltre ai direttori spesso stranieri, necessitano di figure professionali più semplici.

I tempi della selezione sono ravvicinati: entro il 22 marzo prossimo, infatti, i Segretari regionali del Ministero dei Beni Culturali dovranno inviare ai Centri per l'impiego la richiesta di avviamento della selezione per un totale dei posti che dovrà corrispondere al doppio di quelli da coprire.

Bando Mibact: come presentare domanda di concorso al Ministero Beni Culturali

Il bando di concorso per 500 posti al Ministero dei Beni Culturali e Turismo specifica che la domanda di partecipazione al concorso non dovrà essere inviata al Ministero, ma agli uffici competenti territorialmente, sia regionali che provinciali, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura della selezione.

È quindi necessario attendere l'avviso di selezione entro il 22 marzo per inoltrare la propria candidatura. Tale avviso sarà pubblicato dai singoli Cpi successivamente al ricevimento della richiesta formale.

La candidatura potrà essere inoltrata redigendo l'apposito modulo di partecipazione che sarà disponibile online.