La nota azienda di produzione e distribuzione di energia elettrica Enel continua la campagna di assunzioni avviata qualche tempo fa. Difatti, le selezioni sono aperte ai giovani diplomati e laureati che avranno la possibilità di avviare una carriera all'interno di una delle più grandi aziende leader nel settore dell'energia elettrica presenti nel mondo. Attualmente, le assunzioni sono aperte a laureati che ricopriranno il ruolo di specialista di trasporto pubblico.

Oltre 3 mila assunzioni in cinque anni

Enel Energia, nota azienda attiva nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas naturale ha avviato una maxi campagna di reclutamento che porterà a oltre 3 mila nuove assunzioni entro i prossimi cinque anni. Il piano strategico aziendale, infatti, prevede l'inserimento di diverse figure professionali che saranno inserite in vari settori. Complice anche il piano di prepensionamenti che comporta una riduzione del personale di oltre il 14%. Su 9.200 lavoratori che lasciano l'azienda, infatti, si prevedono assunzioni per altre 3 mila risorse.

Enel apre le selezioni per specialisti trasporto pubblico

Per l'ampliamento del proprio organico, quindi, Enel Energia ha aperto le assunzioni per giovani diplomati che occuperanno posizioni tecnico-operative all'interno della multinazionale. Inoltre, le posizioni aperte riguardano anche specialisti del trasporto pubblico che, invece, si occuperanno delle attività di marketing e della valorizzazioni dei servizi offerti da Enel.

Difatti, le risorse selezionate saranno responsabili della promozione dei prodotti e dello sviluppo di proposte di valore e servizi per integrare le offerte di Enel. Conferenze, fiere, convegni, seminari, costruzioni di partnership, tante le armi a disposizione per favorire lo sviluppo del business e supportare il team di vendita.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni avviate da Enel, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea in Ingegneria dei Trasporti, un'esperienza pregressa di almeno cinque anni, ottima conoscenza della lingua inglese e una conoscenza approfondita del trasporto urbano.

Inoltre, si richiedono capacità di negoziazione, orientamento al risultato, attitudine nel rispetto delle scadenza prefissate e una disponibilità a trasferte e trasferimenti su territorio nazionale ed internazionale. Tutti gli interessati potranno consultare le Offerte di lavoro presenti sul portale Enel e candidarsi alla posizione desiderata, inviando il proprio curriculum vitae. Enel, invece, si occuperà delle selezioni dei candidati risultanti più in linea con i requisiti richiesti e dell''inserimento delle risorse che avverrà con contratto a tempo determinato.