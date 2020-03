La nota catena di distribuzione alimentare ha aperto le assunzioni per addetti alla contabilità da inserire nella sede di Arcole. Si tratta di una buona opportunità per molti giovani in cerca di occupazione, che avranno la possibilità di avviare una carriera in un ambiente stimolante ed in forte crescita.

Assunzioni in Lidl per diplomati

Come ormai noto, la nota catena operante nella Grande Distribuzione Organizzata, ha da qualche tempo avviato le assunzioni per vari profili professionali: dagli addetti alle vendite, agli operatori di filiale e ai capi area.

Per l'ampliamento del proprio organico, l'azienda ha deciso di aprire le assunzioni anche per giovani diplomati che, invece, saranno inseriti nel settore amministrativo. Stando al recente annuncio pubblicato sul portale Lidl, infatti, si ricercano addetti alla contabilità fornitori, da destinare alla sede principale di Arcole.

I requisiti

Le ricerche sono rivolte a giovani in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto tecnico per ragionieri o in possesso di una laurea triennale in materie Economiche.

Inoltre, viene richiesta una pregressa esperienza in analoghi settori maturata in studio commerciali o in aziende di medie dimensioni, una buona conoscenza del pacchetto applicativo Excel, ottime doti relazionali e comunicative, attitudine al lavoro in team e una buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni richieste dal ruolo

Le risorse selezionate si occuperanno della registrazione e della conservazione delle scritture contabili: fatture e note di credito, dell'elaborazione di analisi e della valutazione dei dati.

Inoltre, saranno responsabili dell'esecuzione dei controlli previsti dalle direttive aziendale e dell'archiviazione della documentazione in ottemperanza alla normativa civile e fiscale. Gli addetti alla contabilità fornitori avranno anche mansione di supporto nella stesura di procedure operative e di definire le partite contabili aperte. Tutti gli interessati alle assunzioni in Lidl potranno inviare la propria candidatura accedendo al canale telematico dell'azienda, dove si potranno visualizzare le Offerte di lavoro ancora attive ed inviare il proprio curriculum vitae.

Le candidature saranno valutate e tutti i candidati risultanti più in linea con i requisiti richiesti saranno convocati per le selezioni.

Lidl offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, una retribuzione al minuto e altri benefit previsti dal welfare aziendale. Le risorse, inoltre, avranno la possibilità di partecipare a dei percorsi di formazione con l'affiancamento di tutor aziendali.