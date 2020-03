Ales S.p.A, nota società a supporto del Ministero dei Beni Culturali ha avviato la campagna di assunzioni per varie figure professionali da inserire nelle sedi di Firenze e Potenza. Si tratta delle selezioni di amministrativi contabili e addetti alla sorveglianza e vigilanza per i quali viene richiesto un diploma di maturità. Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Ales S.p.A apre le assunzioni per varie figure professionali

La nota società opera nel settore della tutela del patrimonio artistico e storico, garantendo la conservazione dei beni culturali per fini di pubblico interesse. Ales S.p.A, inoltre, svolge la propria attività sotto le direttive del Ministero dei Beni Culturali e precisamente si occupa della conservazione e la protezione dei beni, del supporto dei servizi al pubblico, della valorizzazione del patrimonio culturale e del supporto strumentale alle attività di tutela del Mibact.

Per lo svolgimento delle proprie attività, Ales si avvale di validi collaboratori e, per questo motivo, ha avviato le assunzioni per diversi profili professionali da destinare alle sedi di Firenze e Potenza.

Avviso pubblico per amministrativi contabili

Nel dettaglio, la società ha recentemente pubblicato il bando per la selezione di amministrativi contabili da inserire nella sede di Potenza. Le risorse si occuperanno degli adempimenti fiscali, della gestione amministrativa e della registrazione dei documenti contabili.

Inoltre, saranno responsabili della corretta tenuta delle scritture contabili e delle anagrafiche dei fornitori, della contabilizzazione dei cespiti e dell'emissione di fatture passive e note di credito. Per questa posizione si richiede un diploma di ragioneria o una laurea in Economia, una pregressa esperienza biennale ed un'ottima conoscenza dei software di gestione della contabilità.

Si ricercano anche addetti alla sorveglianza

Ales S.p.A, inoltre, ha aperto le assunzioni anche per addetti alla sorveglianza da destinare alla sede di Firenze. In questo caso, le risorse si occuperanno dell'accoglienza ai clienti e di fornire le informazioni utili all'utenza. Inoltre, dovranno garantire un'adeguata sorveglianza del patrimonio museale, segnalando eventuali anomalie. I requisiti necessari sono il possesso di un diploma di maturità, maturata esperienza in analoghi settori e buona conoscenza della lingua inglese.

Candidature entro l'11 marzo 2020

Tutti gli interessati potranno inviare la candidatura entro l'11 marzo 2020 compilando il form presente sul portale di Ales S.p.A, dove saranno visualizzabili le Offerte di lavoro.

L'iter di selezione prevede dei test a risposta multipla, oltre ad un colloquio di carattere tecnico-emozionale. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.