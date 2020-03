Selezioni ancora aperte per la ricerca di diversi concorrenti, appassionati a livello amatoriale di cucina, per la nuova edizione (del 2021) del noto programma televisivo Masterchef Italia, in onda sulle reti Sky. Sono inoltre in corso i casting, finalizzati alla ricerca di figure varie, per la realizzazione di un interessante cortometraggio da girare poi a Torino.

Masterchef Italia

Per la realizzazione della nuova edizione di Masterchef Italia (del 2021), in onda sulle reti Sky, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di concorrenti.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di cuochi alle prime armi, desiderosi comunque di mettere in mostra il proprio eventuale talento in ambito culinario. A tale proposito, per poter partecipare come concorrenti a questo noto talent televisivo, è necessario essere maggiorenni, ambosessi, e possedere una speciale passione per la cucina pur non svolgendo attività lavorativa nel settore della ristorazione. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono far riferimento al sito web di Sky e procedere alla relativa iscrizione.

È possibile accedere con il proprio SkyID, se si è già registrati, o creare un nuovo account. È necessario poi compilare con precisione l'apposito form online presente sulla pagina ufficiale casting della trasmissione. Si dovrà poi attendere la convocazione dalla produzione. Nel frattempo, almeno allo stato attuale, i giudici del programma televisivo dovrebbero essere Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.

Un cortometraggio

Per realizzare il cortometraggio dal titolo Toilet, prodotto da Indastria Film, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di diverse figure e ruoli, tutte di età scenica compresa tra 15 e 17 anni (gli attori devono però essere in realtà maggiorenni). Si cerca l'interprete del personaggio di Tommaso, ragazzo di bella presenza, fisico atletico e di statura non inferiore a 175 cm, poi di Agata, ragazza dal fisico asciutto e di bella presenza, di Andrea, ragazzo piacente di statura non inferiore a 170 cm, di Carmelo (senza ulteriori specificazioni) ed una coppia (ragazzo e ragazza), dal fisico atletico, belli e alti almeno 170 cm.

Verranno preferiti i candidati residenti in Piemonte. I casting si svolgeranno poi a Torino, dove peraltro verranno effettuate successivamente le riprese, il prossimo 14 marzo presso gli uffici della Torino Piemonte Film Commission, a via Cagliari 32 (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle ore 18). Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sé un documento di identità.