Il Gruppo Bnp Paribas sta selezionando nuovo personale da impiegare nelle proprie sedi diffuse in tutta Italia.

I candidati così selezionati potranno essere assunti con contratti a tempo determinato o indeterminato, oppure potranno svolgere uno stage.

Nello specifico, per quanto riguarda le assunzioni, in questo momento la ricerca è rivolta nei confronti di 70 nuove figure, che spicchino per particolari doti relazionali e per la capacità di lavorare in team.

Nuove assunzioni in BNL

Come già precedentemente anticipato, Bnl sta selezionando 70 nuove unità da impiegare in varie posizioni professionali.

A seconda della posizione, il candidato selezionato potrà essere assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Attualmente, la ricerca è rivolta principalmente verso operatori del credito, i quali si occuperanno di supportare i clienti nella scelta di servizi finanziari, prestiti, mutui, cessioni del quinto e pratiche di finanziamento.

Si richiede che i candidati a questa posizione siano brillanti e dinamici, abbiano ottime capacità relazionali e siano in grado di lavorare in team.

Tra le altre figure ricercate, possiamo considerare:

addetti al supporto utenti : le unità a tal proposito selezionate saranno chiamate a risolvere le problematiche degli utenti; essi dovranno interagire continuamente con gli utenti per offrire supporto e collaborazione nella risoluzione del problema. Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti di addetto al supporto utenti, è necessario il possesso del titolo di laurea in informatica, ingegneria informatica o gestionale, nonché capacità di organizzazione e comunicazione;

: le unità a tal proposito selezionate saranno chiamate a risolvere le problematiche degli utenti; essi dovranno interagire continuamente con gli utenti per offrire supporto e collaborazione nella risoluzione del problema. Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti di addetto al supporto utenti, è necessario il possesso del titolo di laurea in informatica, ingegneria informatica o gestionale, nonché capacità di organizzazione e comunicazione; addetti gestione clienti : queste figure si occuperanno della gestione del credito e del monitoraggio dell'andamento della relazione con il cedente. In questo caso, è richiesto il titolo di laurea in materie economiche o giuridiche.

: queste figure si occuperanno della gestione del credito e del monitoraggio dell'andamento della relazione con il cedente. In questo caso, è richiesto il titolo di laurea in materie economiche o giuridiche. Analisti del credito: i candidati selezionati per questa posizione dovranno valutare le richieste di finanziamento, nel rispetto dei parametri previsti dal gruppo; per concorrere a questa posizione, è richiesta la laurea in economica e una buona conoscenza della lingua inglese.

Modalità di candidatura

Per candidarsi ad una delle posizioni attualmente aperte, sarà necessario collegarsi al sito web del gruppo BNP Paribas, nella sezione carriere.

In questo modo, cliccando sulla posizione a cui si è interessati, sarà possibile conoscere nel dettaglio quali saranno i le mansioni previste per ciascuna figura e quali i requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione di ciascuno di essi.

Nella medesima sezione, inoltre, sarà possibile consultare anche la lista completa relativa alle posizioni aperte per gli stage.