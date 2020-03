La Banca d'Italia ha recentemente pubblicato un bando di concorso relativo alla selezione di 105 unità da impiegare in varie posizioni professionali.

Le posizioni che si andranno a ricoprire saranno di natura sia tecnica che amministrativa e le risorse a tal proposito selezionate verranno assunte con un contratto a tempo indeterminato.

La ricerca è rivolta sia nei confronti di personale munito di titolo di laurea, sia nei confronti di personale in possesso del solo diploma di scuola superiore.

I posti messi a concorso per la Banca d'Italia

Come già precedentemente accennato, la ricerca è rivolta sia verso personale tecnico, sia verso personale amministrativo.

Per il profilo tecnico si ricercano:

25 assistenti con orientamento nel campo dell'ICT1.

Per il settore amministrativo, invece, si selezionano:

10 assistenti con orientamento in materie di natura economica,

10 assistenti con orientamento in materie di natura giuridica,

20 assistenti con orientamento in materie di natura statistica,

40 vice assistenti munito di un diploma di scuola superiore.

Banca d'Italia, requisiti di partecipazione

Per poter partecipare alla selezione è necessario il possesso di determinati requisiti, tra cui:

titolo di studio, laurea o diploma, richiesto per la specifica posizione per la quale ci si candida, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;

maggiore età;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

cittadinanza italiana o in un altro Paese dell'Unione Europea;

forum di diritti civili e politici;

non aver avuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere presso la Banca d'Italia.

I requisiti devono essere posseduti dal candidato entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero il prossimo 7 aprile.

In ogni caso, Banca d'Italia si riserva la facoltà di verificarne l'effettivo possesso in qualsiasi momento.

Banca d'Italia, prove concorsuali e modalità di candidatura

Le prove concorsuali si svolgeranno a Roma e consisteranno in una prova scritta e in un orale, relativamente a materie indicate nel bando di concorso.

Lo scritto consisterà in tre quesiti a risposta sintetica e ad un elaborato in lingua inglese; la prova orale consisterà in un colloquio con il candidato sulle materie indicate nel bando.

Le domande di partecipazione dovranno tassativamente pervenire entro il 7 aprile e non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale data.

La candidatura può essere trasmessa esclusivamente online, attraverso il form messo a disposizione appositamente sul sito di Banca d'Italia, sul quale è possibile reperire anche il bando di concorso, che i soggetti interessati alla partecipazione sono invitati a consultare con attenzione.