Alla luce dell'accordo sottoscritto con i sindacati, funzionale all'assunzione di nuovo personale entro il 2021, la banca Intesa Sanpaolo ha dato il via ad una campagna di reclutamento, con l'obiettivo di selezionare nuove unità da impiegare in varie filiali della nostra penisola.

Il piano prevede che le nuove entrate vadano a sostituire il personale uscente per la pensione: nello specifico si tratta di 1800 nuovi impiegati che dovrebbero essere assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti misti.

A queste assunzioni, inoltre, dovrebbero aggiungersi ulteriori 500 entrate da destinare specificatamente alla divisione assicurativa.

Assunzioni e stage in tutto il mondo

Coloro che hanno intenzione di iniziare la propria carriera in questo settore possono inviare la propria candidatura per uno stage o una posizione aperta per un'assunzione presso Intesa Sanpaolo.

La banca, infatti, offre occasioni di stage a giovani laureati in matematica, statistica e ingegneria gestionale: in questo modo i candidati selezionati avranno occasione di effettuare un'esperienza lavorativa presso la Direzione Personale e Change Management.

In ogni caso, la banca possiede filiali sparse in tutto il mondo: consultando la pagina web di Intesa Sanpaolo, nella sezione posizioni aperte, è possibile conoscere tutte le filiali estere che ricercano nuovo personale.

In questo momento, vi sono posizioni aperte a: Londra, Lussemburgo, New York, Lugano, Varsavia, Sao Paulo, Shanghai, Mumbai, Dublino, Tokyo, Instanbul, Hong Kong, Zagabria, Singapore, Parigi, Doha, Budapest, Sydney, Il Cairo.

Posizioni aperte in Italia

Attualmente, per quanto riguarda le sedi italiane, la ricerca è rivolta verso consulenti commerciali da impiegare in filiali sparse su tutto il territorio nazionale.

Le altre ricerche, invece, sono svolte principalmente per le sedi di Torino, Milano e Roma.

Anche in questo caso, per sapere quali sono le figure professionali ricercate sarà necessario recarsi nella sezione careers del sito web di Intesa Sanpaolo: cliccando sulla figura a cui si è interessati, sarà possibile conoscere nel dettaglio le modalità di invio e quali sono i requisiti richiesti per poter concorrere per una determinata posizione, sapere se è necessario il titolo di laurea o sufficiente il diploma di scuola superiore ed eventualmente se è richiesta un'esperienza pregressa.

Non sono segnati termini di scadenza per la presentazione delle candidature: da ciò è desumibile che una determinata posizione resterà libera finchè non verrà individuato il candidato più adeguato a ricoprirla.