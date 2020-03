Nuove opportunità di lavoro per giovani diplomati in cerca di occupazione. La nota azienda di trasporto merci Bartolini S.p.A. ha avviato le selezioni per impiegati e analisti da inserire nella sede di Bologna. Periodicamente, infatti, l'azienda pubblica nuove Offerte di lavoro, allo scopo di inserire nuove risorse per l'ampliamento del proprio organico.

Come ormai noto, la nota azienda opera nel settore del trasporto di merci su gomma ed è in attività dal 1928, conoscendo sin da subito una forte crescita e divenendo una delle maggiori aziende con funzione di corriere espresso presente in Italia.

Per l'ampliamento del proprio organico, Bartolini seleziona periodicamente nuove figure professionali da inserire nella sede principale di Bologna e dà la possibilità a molti giovani di "mettersi in gioco" all'interno di un ambiente dinamico e all'avanguardia. Inoltre, al personale operante in Bartolini viene data un'opportunità di crescita attraverso alcuni periodi formativi.

Lavoro in Bartolini, si selezionano impiegati assistenza clienti

Stando ai recenti annunci pubblicati sul portale dell'azienda, le prospettive occupazionali riguardano impiegati da destinare alla sede centrale di Bologna.

Le risorse, si occuperanno dell'assistenza alla clientela. Inoltre, hanno il compito di supportare il responsabile nella risoluzione delle problematiche inerenti alle spedizioni e di rispondere alle esigenze dei clienti per via telefonica. Gli impiegati assistenza clienti saranno responsabili anche di tutte le attività amministrative come disguidi, giacenze, danni, rotture e resi. Per questa posizione, si richiede un diploma di maturità e una pregressa esperienza nel settore dei servizi post-vendita, oltre ad ottime doti comunicative e relazionali, attitudine al problem solving, ottima conoscenza della lingua inglese e buon uso della strumentazione informatica.

Posizioni aperte anche per analisti programmatori

Tra le offerte di lavoro, anche quella riguardante gli analisti programmatori che, invece, si occuperanno della realizzazione dei programmi e della manutenzione dei software gestionali. Pertanto, si richiede un diploma di maturità o una laurea in discipline tecnico-informatiche ed una pregressa esperienza nel settore. Tra i requisiti, anche la conoscenza della lingua inglese e ottime doti di analisi e relazionali.

Inoltre cv per via telematica

Bartolini è alla ricerca anche di impiegati cooperative e consorzi che avrà la mansione di verificare la documentazione all'accreditamento dei fornitori e la cura degli aspetti amministrativi e gestionali. Anche in questo caso, viene richiesto un diploma di maturità, una conoscenza dei pacchetti applicativi, ottime doti di organizzazione ed una pregressa esperienza di almeno un anno. Tutti gli interessati alle offerte di lavoro in Bartolini potranno candidarsi attraverso il canale telematico presente sul portale dell'azienda, inserendo il proprio curriculum vitae.