Casting aperti per la ricerca di concorrenti di ogni parte d'Italia per Caduta Libera, programma in onda sulle reti Mediaset con la conduzione di Gerry Scotti. Sono poi in corso le selezioni di attori, attrici e artisti vari per spettacoli da tenersi presso il parco tematico Il Fantastico Mondo del Fantastico, alle porte di Roma.

Un programma di Mediaset

Per l'edizione 2020 del noto programma televisivo dal titolo Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, sono attualmente partite le relative selezioni per la ricerca di concorrenti di ogni parte d'Italia.

La trasmissione inizierà ad andare in onda nel prossimo mese di aprile e andrà a sostituire, all'interno del palinsesto delle reti Mediaset, il programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e tuttora in corso. Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di ambosessi maggiorenni, i quali devono comunque godere di buona salute e soprattutto non soffrire di mal di schiena nè di problematiche di carattere cardiologico. Devono inoltre avere un peso corporeo non superiore ai 100 kg ed un'età compresa tra 18 e 55 anni.

Le registrazioni di Caduta Libera si terranno poi negli studi di Cologno Monzese. Quanti desiderano proporre la propria candidatura come concorrenti del programma, possono anche solo limitarsi a far riferimento a questo numero di telefono: 02/89919828, lasciando i propri dati, o, in alternativa, possono inviare dati personali e di contatto, unitamente ad una foto, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingcadutalibera@mediaset.it.

Alcuni spettacoli

Per la realizzazione di alcuni spettacoli dal vivo, si cercano attori, attrici, animatori per bambini e persone con esperienza nell'ambito di scherma, arti acrobatiche e combattimento in scena. A tale proposito le selezioni si svolgeranno a Roma lunedì 9 e martedì 10 marzo, sempre dalla ore 10 alle ore 16, esclusivamente su convocazione e su relativo appuntamento. Gli interessati a proporsi devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando fotografie in primo piano e a figura intera (ed eventuale ulteriore materiale che possa sembrare utile ai fini di una adeguata valutazione), al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@fantasticomondo.it.

Per i candidati selezionati l'attività si svolgerà poi nell'ambito della manifestazione dal titolo 'Il fantastico Mondo del Fantastico', che si terrà da questo mese di marzo sino al mese di novembre sempre di quest'anno ogni domenica e festività nazionale al Castello di Lunghezza, a Piazza di Lunghezza, 15, Roma. A tale proposito ricordiamo che Il Fantastico Mondo del Fantastico è un noto parco tematico per bambini ed è situato alle porte della Capitale.