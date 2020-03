L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Sassuolo ha emanato un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo socio assistenziale, di cui un posto riservato ai Volontari delle Forze Armate.

La stessa Unione dei Comuni di Sassuolo ha promosso anche un concorso per due posti di funzionario farmacista, di cui uno è riservato ai volontari delle forze armate. I vincitori della selezione verranno assunti tramite contratto a tempo indeterminato.

Entrambe le selezioni hanno come scadenza il 30 marzo.

Istruttore socio assistenziale

Per quanto riguarda il concorso per istruttore direttivo socio assistenziale, la domanda dovrà essere consegnata entro il prossimo 30 marzo 2020 scegliendo uno dei seguenti modi: a mano all'ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, oppure va inviata per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata 'unione @cert.distrettoceramico.mo.it'.

Per quanto concerne i requisiti specifici è necessario aver conseguito un diploma universitario in Servizio Sociale o una laurea triennale appartenente alla classe 6 o altri titoli afferenti, con l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

Inoltre, gli aspiranti candidati devono avere conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio e possesso della patente di guida di categoria B.

Prova d'esame: gli interessati al concorso saranno chiamati a sostenere due prove scritte e una orale, le prime due consistenti in una serie di quesiti a risposta articolata, multipla o risposta sintetica. La prova orale, invece, verterà su argomenti quali: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale; codice deontologico dell'ordine professionale; affido famigliare e adozione; prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza e altro ancora.

Funzionari farmacisti

Per quanto riguarda il concorso per funzionario farmacista, i candidati devono aver conseguito una laurea magistrale a ciclo unico, oppure una laurea specialistica in Farmacia e Farmacia industriale e Patente di guida B. Le domande devono essere inoltrate mediante PEC, raccomandata o direttamente all'ufficio protocollo dell'ente, entro il 30 marzo prossimo.

Prova d'esame: l'esame di funzionario farmacista prevede due test scritti ,consistenti in una serie di risposte articolate, con eventuali soluzioni di casi teorico pratici sulle materie oggetto della prova orale.

Il colloquio invece verterà su materie del tipo di tecnica farmaceutica; legislazione farmaceutica nazionale e regionale per l’Emilia - Romagna; nozioni di farmacologia. I testi completi dei concorsi sono reperibili sul sito: albo.distrettoceramico.mo.it