Casting aperti, a cura di Cineworld Roma, per alcune riprese legate a una nuova fiction televisiva e a una nuova produzione.

Sono inoltre in corso le selezioni per l'opera Così fan tutte, di Mozart, da mettere poi scena a Napoli.

Alcune riprese

Selezioni in corso da parte di Cineworld Roma per la realizzazione di una nuova fiction, esse sono finalizzate alla ricerca di due donne di etnia sudamericana e di età compresa tra 60 e 65 anni, entrambi 'in carne'. La richiesta in questione è collegata alle riprese di una scena nel corso della quale le due donne verranno chiamate a dire una breve battuta interpretando il ruolo di personale delle pulizie.

Per proporsi occorre contattare il seguente numero di telefono: 351/9469980.

Per un'altra produzione - i cui dettagli non sono precisati - si cerca poi con la massima urgenza, per riprese da effettuarsi martedì 3 marzo a partire dalle ore 12 e fino alle ore 21, un pianista con buone capacità nella lettura di spartiti e con mani simili a quelle pubblicate in fotografia sulla pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma. I musicisti interessati possono in alternativa chiamare direttamente questo numero telefonico: 392/6724326, anche al fine di reperire ulteriori informazioni in ordine ai brani da suonare al pianoforte.

Così fan tutte

Per la produzione teatrale di Così fan tutte, tratta dalla nota opera di W.A.Mozart e che verrà diretta dal regista Gabriele Russo, si selezionano attori/cantanti e attrici/cantanti.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di due attori di età compresa tra 25 e 40 anni, per i ruoli di Ferrando e di Guilelmo, di un attore tra 45 e 60 anni, per il ruolo di Don Alfonso, di un'attrice tra 25 e 40 anni, per il ruolo di Despina.

Tutti e tutte devono possedere una adeguata preparazione di carattere lirico o teatrale. Ai candidati di formazione teatrale che intendono proporsi per i ruoli maschili, si richiede la presentazione di due brani cantati scelti liberamente (uno preso dal repertorio classico napoletano) e alcune scene recitate in relazione al ruolo da interpretare. Per i candidati di formazione lirica si richiede invece la presentazione di un'aria a libera scelta tratta dall'opera originale di Mozart e alcune scene da recitare in rapporto al ruolo scelto.

Si precisa che occorre portare con sè le relative basi musicali.

Per quanto concerne le scene in questione è necessario far riferimento al sito web del Teatro Bellini di Napoli (Via Conte di Ruvo, 14), presso il quale si terranno sia le audizioni (esclusivamente su convocazione) che gli spettacoli. Gli interessati devono inviare, entro e non oltre il prossimo 9 marzo, dati personali, riferimenti di contatto, foto, curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: audizioni.cosifantutte@ teatrobellini.it.