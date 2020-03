Nuova offerta di lavoro da parte di Poste Italiane che ha pianificato assunzioni di portalettere presso gli uffici postali di tutta Italia. Come accade regolarmente nel corso dell’anno, il maggiore Gruppo italiano nel campo dei servizi postali è alla ricerca di personale per far fronte ai picchi lavorativi. La ricerca, attiva sul portale nella sezione delle opportunità di lavoro, si rivolge a candidati in possesso almeno del diploma di scuola superiore che potranno, al termine di un percorso di selezione, essere assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato a partire dal mese di aprile prossimo.

Offerta di lavoro per portalettere in Poste Italiane, requisiti e come fare domanda

L’offerta di lavoro di Poste Italiane per portalettere non richiede il possesso di particolari conoscenze professionali. Gli unici requisiti richiesti sono il possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito con il punteggio minimo di 70/100, oppure di un diploma di laurea, anche di durata triennale, conseguita con una votazione minima di 102/110. Altri importanti requisiti riguardano il possesso della patente di guida e della idoneità generica al lavoro che dovrà essere certificata dal proprio medico oppure dalla Usl di appartenenza del candidato.

Solo per i candidati che presentano domanda per l’assunzione nella provincia di Bolzano, è richiesto il possesso del patentino di bilinguismo italiano-tedesco.

La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere inviata in modalità telematica inserendo il proprio curriculum vitae sul sito erecruiting. poste.it/ in corrispondenza della posizione aperta per portalettere. Al momento della domanda i candidati potranno indicare una sola delle Aree Territoriali di preferenza tra quelle indicate.

Nell’avviso di ricerca di portalettere da parte di Poste Italiane è indicata la data di scadenza del prossimo 31 marzo per l’invio delle domande.

Prove di selezione per le assunzioni di portalettere in Poste Italiane

Il percorso di selezione avrà inizio alla convocazione presso una delle sedi territoriali per lo svolgimento di un test di ragionamento logico. Il test potrà essere somministrato anche on line attraverso l’invio di una mail all’indirizzo indicato al momento della presentazione della domanda, contenente un link all’indirizzo internet cui collegarsi per lo svolgimento della prova.

Solo gli aspiranti portalettere che avranno superato la prima prova di selezione saranno convocati per lo svolgimento di una verifica pratica, consistente in una prova di guida del motomezzo aziendale, di cilindrata 125 cc e a pieno carico, solitamente utilizzato per la consegna della posta.

Chi ha svolto la prima prova di selezione in modalità on line dovrà sostenere un breve colloquio di verifica prima dello svolgimento della prova pratica.

I candidati che supereranno anche la seconda prova saranno assunti a tempo determinato presso la sede da loro indicata come preferenziale al momento dell’inoltro della domanda.

La durata e la decorrenza del contratto, così come il numero dei posti disponibili, potranno variare a seconda delle esigenze delle diverse aree territoriali.